العواقب السلبية لشرب الماء بالليمون في الصباح.. تأثيرها على المعدة

حدد طبيب الجهاز الهضمي رستم ساديكوف، العواقب السلبية لشرب الماء بالليمون في الصباح، وقال إن شرب المشروبات الحمضية على معدة فارغة بعد النوم يزيد من خطر اختلال الأداء الطبيعي للمعدة، وعلى وجه الخصوص، يمكن للحمض الذي يدخل فيه أن يؤثر سلبا على إنتاج عصيره الحمضي، وهو أمر ضروري لعملية الهضم.

وحذر الأخصائي من أنه بالنسبة لأمراض الجهاز الهضمي المزمنة الموجودة، فإن تناول الماء الحمضي مع الليمون على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض ويؤدي إلى ظهور أعراض غير مريحة ومؤلمة.

النتيجة السلبية الأخرى لعادة شرب المشروبات الحامضة في الصباح على معدة فارغة هي تعطيل عملية امتصاص البروتين في الجسم بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون له تأثير ضار على الغشاء المخاطي.

وأضاف الطبيب ساديكوف: "إن الاستهلاك المتكرر للمشروبات الحمضية يمكن أن يلحق الضرر بالغشاء المخاطي الرقيق للحلق، مما يسبب الألم والألم والالتهاب".

ولفت الطبيب إلى أنه يفضل تناول الأطعمة والمشروبات القلوية على معدة فارغة في الصباح.

وأوضح طبيب الجهاز الهضمي: "للحفاظ على معدة صحية، من الأفضل اختيار الأطعمة القلوية مثل الموز والأفوكادو أو حليب اللوز، والتي تساعد على تحييد حموضة المعدة وحماية بطانة المعدة".

ما لا تعرفه عن التهاب المعدة

التهاب المعدة مصطلح عام يشير غالبًا إلى حالة واحدة مشتركة، التهاب بطانة المعدة وينتج التهاب المعدة غالبًا عن الإصابة بالبكتيريا نفسها المسببة لمعظم قُرح المعدة، أو المداومة على تناول بعض مسكنات الألم. كما قد يُسهم الإفراط في تناول الكحول في الإصابة بالتهاب المعدة.

وقد يحدث التهاب المعدة فجأة (التهاب المعدة الحاد) أو يظهر ببطء مع الوقت (التهاب المعدة المزمن) وفي بعض الحالات، قد يؤدي التهاب المعدة إلى الإصابة بالقُرَح، وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة ولكن بالنسبة للكثيرين، لا يمثل التهاب المعدة خطورة، ويزول سريعًا مع العلاج.

يحدث التهاب المعدة في بطانتها. بطانة المعدة عبارة عن حاجز مبطن بالمخاط يحمي جدار المعدة ويؤدي ضعف الحاجز أو إصابته إلى السماح للعصارات الهضمية بإتلاف بطانة المعدة وإصابتها بالالتهاب ويمكن للعديد من الأمراض والحالات المرضية أن تزيد خطر الإصابة بالتهاب المعدة. ويشمل ذلك الحالات الالتهابية، مثل داء كرون.