رئيس واتساب في خلاف عبر الإنترنت مع إيلون ماسك

رد رئيس تطبيق WhatsApp، ويل كاثكارت، على ادعاءات Elon Musk بأن تطبيق المراسلة "يصدر بيانات المستخدم الخاصة بك كل ليلة".

وقال كاثكارت، على موقع X، إن الادعاء ببساطة "غير صحيح".

وأشار إلى أن رسائل واتساب مشفرة من طرف إلى طرف، مما يعني أنه لا يمكن للشركة قراءتها على الإطلاق.

كما شارك يان ليكون - رئيس الذكاء الاصطناعي في الشركة الأم ميتا - في استخدام لغة صناعية أكثر في منشوره X الذي يهاجم ادعاءات ماسك.

وعلى منصة Meta أخرى، Threads، وجه السيد LeCun أيضًا مزيدًا من الانتقادات إلى السيد Musk، متهمًا إياه بتقديم ادعاءات متناقضة وغير واقعية حول الذكاء الاصطناعي و"نشر نظريات المؤامرة" على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به.

يتمتع ماسك بسمعة راسخة في إدخال نفسه في خلافات عبر الإنترنت، من البحارة في الغواصات إلى الموظفين السابقين المطرودين.

في هذه الحالة، كاثكارت على حق في القول إن المرسل والمتلقي لرسالة واتساب هو فقط من يستطيع قراءة محتوياتها.

في الواقع، يعد التزام الشركة بتشفير الرسائل أمرًا مهمًا للغاية لدرجة أنها قالت سابقًا إنها تفضل حظرها في المملكة المتحدة بدلاً من إضعاف التشفير الذي تستخدمه.

ومع ذلك، يمكن تفسير لغة السيد ماسك الغامضة - التي تقول ببساطة أنه تم تحميل "بيانات المستخدم" - للإشارة إلى البيانات الوصفية، وهي الأجزاء الإضافية من المعلومات المرسلة جنبًا إلى جنب مع الرسالة الفعلية.

وقال الباحث الأمني ​​تومي ميسك في منشور على موقع X: "إن رسائل واتساب مشفرة من طرف إلى طرف، لكن بيانات المستخدم لا تتعلق فقط بالرسائل".

"يتضمن ذلك أيضًا البيانات الوصفية مثل موقع المستخدم، وجهات الاتصال التي يتواصل معها المستخدم، وأنماط اتصال المستخدم بالإنترنت، وما إلى ذلك."

ومن المعروف أن واتساب يقوم بمشاركة بعض البيانات الوصفية مع منصات أخرى تمتلكها ميتا – ولكن هذا لا يشمل الرسائل.

وقال الدكتور تريستان هندرسون، المحاضر في علوم الكمبيوتر بجامعة سانت أندروز: "أحد المجالات المثيرة للقلق بشكل خاص هو مشاركة واتساب للبيانات مع شركات ميتا الأخرى".

"يتضمن هذا بيانات وصفية كافية لهذه الشركات الوصفية لتقديم اقتراحات وعرض إعلانات مخصصة، وهو ما يوضح في حد ذاته ما يمكن أن تكشفه البيانات الوصفية."

تنص سياسة خصوصية WhatsApp على وجه التحديد على أن الشركة ستستخدم بعض بيانات المستخدم "لعرض العروض والإعلانات ذات الصلة عبر منتجات شركة Meta".