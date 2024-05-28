تأجيل محاكمة الـ5 متهمين بخطف شاب بمنطقة التجمع الخامس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة لـ 5 متهمين بخطف شاب إثر خلافات مالية بينهما في منطقة التجمع الأول، إلى جلسة الغد.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 2674 لسنة 2023 جنايات التجمع الاول، المقيدة برقم 157 لسنه 2023 القاهرة الجديدة، بقيام المتهمين «أحمد .ص»«أحمد .ع»، «محمود.ع»، «مصطفي .أ»، «أسماعيل .ب»، بخطف شاب «محمد .م»، بالاكراه إثر خلافات مالية بينه وبين المتهم الثاني إلا انه استدعي باقي المتهمين وتعدوا عليه بالضرب واقتادوه عنوه مصطحبين إياه بسيارة إلى مخزن بالتوقيع على عدد مستندات لديون مختلفة وعلى عقد بيع سيارته، أجبروه يوقع على إيصالات أمانة وعلى الفور تم القبض عليه وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

ومن جهة اخرى ضبطت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية ، أحد الأشخاص بكفر الشيخ لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" للنصب والاحتيال على المواطنين، لزعمه بقدرته على استخراج شهادات جامعية نظير تحصله منهم على مبالغ مالية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض خدمات على المواطنين الراغبين فى الحصول على شهادات جامعية معتمدة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته ( هاتف محمول يحتوى آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى )، وبمواجهته إعترف بإنشائه الحساب المشار إليه للنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على استخراج شهادات جامعية معتمدة مقابل مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.