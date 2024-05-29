سكرتير عام الإسماعيلية يشهد ختام ورشة عمل " الإبداع "

حضر اليوم الختامي اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد للمحافظة، حيث قام بتكريم الدكتور محمد حسين مدرس مساعد بكلية التجارة والدكتورة أفنان بركات مدرس مساعد كلية التجارة، لمشاركتهم بالورشة كما قام بتسليم شهادات حضور للسادة المتدربين.

وأكد السكرتير المساعد على توجه الدولة لدعم الإبداع والابتكار داخل كافة القطاعات ونشر ثقافة الحوكمة ومحو الأمية الرقمية بالقطاع الحكومي، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الورش التدريبية في تحقيق ذلك، حيث تمثل الحوكمة الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت كريمة ناصر مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة أنه تم تنظيم الورشة بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بحضور ٤٠ متدرب من مسئولي وحدات تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وعاملين من المديريات والمراكز والأحياء بالإسماعيلية على مدار يومي ٢٧، ٢٨ مايو ٢٠٢٤.

وقد تناولت الورشة تعريف الإبداع والتعرف على معوقات الإبداع في المؤسسات الحكومية، والتدريب على كيفية بناء فريق متكامل داخل المؤسسات لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه العاملين، بالإضافة إلى أهمية بناء شبكة من العلاقات المختلفة والتي يكون لها الأثر الكبير في دعم عملية الإبداع.

كما تضمنت الورشة مفهوم الحوكمة كهدف من أهداف التنمية المستدامة ومدى اهتمام الدولة بتطبيقها في القطاع الحكومي، والمقصود بالتحول الرقمي، وكيفية اختيار الخدمات المستهدف رقمنتها، عرض تجارب دولية في التحول الرقمي والفرق بينه وبين رقمنة البيانات، عرض بعض المشكلات والمعوقات التي تواجه التحول الرقمي في القطاع الحكومي.