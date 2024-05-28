ميار شريف تتأهل للدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس"

واصلت ميار شريف نتائجها المميزة في بطولة فرنسا المفتوحة لتنس “رولان جاروس ” بعد تأهلها للدور الثاني بالبطولة.

وحققت ميار شريف فوزاً حاسماً على حساب منافستها الصينية يوي يوان المصنفة رقم 36 عالمياً في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

وحسمت ميار شريف المباراة لصالحها بسهولة بمجموعتين دون رد 6-1 و 6-3.

وتسعى ميار شريف لتحسين ترتيبها في التصنيف العالمي لحجز بطاقة المشاركة في أولمبياد باريس حيث نجحت في التقدم للمركز 66 عالمياً بعدما كانت في المركز 80.