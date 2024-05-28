لهذا السبب لا تضيف السكر إلى الفراولة.. طبيبة تكشف مفاجأة

أشارت الدكتورة شارابوفا إلى أن الفراولة مصدر غني بالفيتامينات والعناصر الكبيرة والصغرى - حيث يساعد استهلاك هذا التوت على تقليل مستوى الكوليسترول "الضار" وتطبيع عمل نظام القلب والأوعية الدموية، كما أن له أيضًا تأثيرًا مضادًا للالتهابات على الجسم.

وأضافت الطبيبة في تعليق لقناة MIR24.TV: "الفراولة تعمل على ضبط مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان".

تأتي الفوائد الصحية للفراولة إلى حد كبير من خصائصها المضادة للأكسدة، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمحتواها العالي من فيتامين C والحقيقة غير المعروفة هي أن الفراولة تحتوي على فيتامين C أكثر من الفواكه الحمضية (مثل البرتقال والليمون).

ويمثل 200 جرام من الفراولة الطازجة أكثر من 100 بالمائة من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين سي وبفضل تناولها، يتلقى جهاز المناعة دعمًا قويًا، وتتعزز قدرة الجسم على حماية نفسه من الالتهابات عدة مرات.

وحذرت أولجا شارابوفا من أن إضافة السكر إلى الفراولة يتعارض مع امتصاص فيتامين سي.

وقالت: “لا يجب تخزين الفراولة في الثلاجة لأكثر من يومين، ولا يجب إضافة السكر إليها، لأنه يتعارض مع امتصاص فيتامين سي”.

من لا ينبغي أن يأكل الفراولة؟

بادئ ذي بدء، لمرضى الحساسية (الفراولة هي مادة شديدة الحساسية) بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التوت على حموضة عالية ولا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي.

أسباب الحساسية

تحدث الحساسية عند استجابة الجهاز المناعي لمادة غريبة، — مثل حبوب اللقاح وسم النحل ووبر الحيوانات — أو لنوع طعام لا يسبب تفاعل حساسية لدى أغلب الأشخاص.

يفرز جهازك المناعي مادة تعرف باسم الأجسام المضادة. عندما تعاني حالات حساسية، يصنع جهازك المناعي أجسامًا مضادة تُعرِّف المواد المثيرة للحساسية كأجسام ضارة، حتى إن لم تكن كذلك. عند احتكاكك بالمواد المثيرة للحساسية، يمكن لردة فعل جهازك المناعي أن تسبب التهابًا في الجلد لديك أو في جيوبك الأنفية أو مسالكك الهوائية أو جهازك الهضمي.

تتفاوت درجة شدة الحساسية من شخص لآخر وقد يتراوح نطاقها من التهيج البسيط إلى التأق، وهو حالة طارئة قد تهدد الحياة. رغم أنه لا يمكن علاج أغلب حالات الحساسية، يمكن للعلاجات أن تساعد في تخفيف أعراضها لديك.