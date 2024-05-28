الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تخصص مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 593 مليون دولار

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

 

 

أعلنت الولايات المتحدة تخصيص 593 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية إلى سوريا؛ ليرتفع إجمالي المساعدات التي تقدمها الحكومة الأمريكية لسوريا والمنطقة إلى ما يقرب من ملياري دولار منذ بداية السنة المالية (2023)، وأكثر من 17.8 مليار دولار منذ بداية الأزمة المستمرة منذ 13 عامًا.

 

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وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور - خلال مؤتمر بروكسل الثامن حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" - إن هذه المساعدة "المنقذة للحياة" تشمل ما يقرب من 360 مليون دولار من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وأكثر من 233 مليون دولار من خلال مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

 

 

وأكدت التزام واشنطن بمساعدة الشعب السوري وتشجع الجهات المانحة الأخرى على مواصلة دعمها للسوريين الذين يواجهون تحديات خطيرة نتيجة سنوات من الحرب والإرهاب والكوارث الطبيعية.

 

 

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم الثلاثاء أن المساعدات الأخيرة المعلنة في بروكسل؛ من شأنها تلبية الاحتياجات الإنسانية الناشئة عن مستويات النزوح التاريخية، حيث يوجد أكثر من 16.7 مليون سوري في حاجة إلى المساعدة داخل سوريا وما يقرب من 6 ملايين لاجئ سوري في جميع أنحاء المنطقة .

 

سياسيا، أكدت "باور" أن الحل السياسي؛ بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2254)، يظل هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز "حقوق الإنسان" لجميع السوريين وستواصل دعم المجتمع المدني السوري في السعي لتحقيق "العدالة والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

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