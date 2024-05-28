الثلاثاء 28 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

العسقلاني : الإسماعيلي بيتي.. وحلمي اللعب في أكبر دوريات أوروبا

إياد العسقلاني
إياد العسقلاني

عبر إياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي الأسبق عن سعادته بزيارة النادي ،مؤكدا أنه بيته الذي تربى فيه ويعشقه وله فضل كبير عليه.

إقرأ أيضًا..

txt

موقف نادر فرج من المشاركة مع الإسماعيلي أمام القناة

وأضاف في تصريحات مصوره عبر المركز الإعلامي :”حرصت على زيارة مقر النادي وزملائي والجهاز الفني للاطمئنان عليهم والجميع على أفضل مايرام “.

وتابع :”هناك فوارق كبيرة بين الدوري المصري والروسي لكنني في بداية حياتي سأقاتل من أجل حلمي واللعب في أكبر دوريات أوروبا”.

وأكمل تصريحاته :”بدون شك اللعب في الأولمبياد شىء أتمناه فهو بمثابه البوابه التي أتطلع للتألق ضمن صفوفها لتحقيق حلمي”.

مواد متعلقة

جميع عمليات تسريح العمال في شركات التكنولوجيا الكبرى عام 2023

همسات‭ ‬روحية

شهر‭ ‬البُشرى

استقبال‭ ‬شهر‭ ‬الصيام

‭..‬وجاء‭ ‬رمضان

«امرأة من ذهب» .. نادية فكري بطلة مصر في رفع الأثقال لذوي الهمم

وزراء خارجية التعاون الإسلامى يطالبون بوقف المجازر الإسرائيليه ومحاسبة المسئولين عنها

قوات الاحتلال تقتحم مدنًا فلسطينية فجر اليوم
الجريدة الورقية