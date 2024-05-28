العسقلاني : الإسماعيلي بيتي.. وحلمي اللعب في أكبر دوريات أوروبا
عبر إياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي الأسبق عن سعادته بزيارة النادي ،مؤكدا أنه بيته الذي تربى فيه ويعشقه وله فضل كبير عليه.
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وأضاف في تصريحات مصوره عبر المركز الإعلامي :”حرصت على زيارة مقر النادي وزملائي والجهاز الفني للاطمئنان عليهم والجميع على أفضل مايرام “.
وتابع :”هناك فوارق كبيرة بين الدوري المصري والروسي لكنني في بداية حياتي سأقاتل من أجل حلمي واللعب في أكبر دوريات أوروبا”.
وأكمل تصريحاته :”بدون شك اللعب في الأولمبياد شىء أتمناه فهو بمثابه البوابه التي أتطلع للتألق ضمن صفوفها لتحقيق حلمي”.