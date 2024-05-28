السعودية: عدم السماح بدخول مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي تأشيرة زيارة

أعلن الأمن العام السعودي، اليوم الثلاثاء، عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 23 مايو الجاري وحتى الـ 23 من شهر يونيو المقبل.



وأشار الأمن العام السعودي إلى أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبًا بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة كافة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس).

وشدد الأمن العام السعودي على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة، وذلك للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.

العاهل السعودي يأمر باستضافة 1000 من ذوي الشهداء الفلسطينيين لأداء الحج والعمرة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، أمرًا باستضافة 2322 حاجًا وحاجة من أكثر من 88 دولة، من بينهم 1000 حاج وحاجة من ذوي "الشهداء والأسرى والجرحى" الفلسطينيين، لأداء مناسك الحج والعمرة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة في بيان، الثلاثاء، إن "الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمره الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 88 دولة ، و1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، و22 حاجا وحاجة من ذوي التوأم السياميين الذين تم فصلهم في المملكة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد"، بحسب البيان.

وعبر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة المشرف العام على البرنامج، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن شكره للعاهل السعودي، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "على هذه اللفتة الملكية الكريمة التي تجسد حرصهما الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، والاهتمام بالإسلام والمسلمين، وتعميق روابط الوحدة والأخوة من خلال اجتماعهم بالحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيئتها الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة"، طبقا لما نقلت عنه الوكالة السعودية.