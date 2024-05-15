الأمن العام السعودي يدعو لعدم الاستجابة للإعلانات المضللة في موسم الحج

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن الأمن العام بالمملكة دعا المواطنين والمقيمين لعدم الإستجابة للإعلانات الوهمية المضللة بغرض النصب والإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، عن أداء فريضة الحج عن آخرين ، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها ، وبيع أساور خاصة بالحج ، وتأمين وسائل نقل ، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والإحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهميه ، وسيتم تطبيق العقوبة المقرر نظامًا بحق من يتم ضبطهم .

وأفاد حنفي بأن الأمن العام السعودي أوضح أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة ببيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة نيابة عن حجاج بيت الله الحرام ، ويمكن شراؤها أو تتبع تنفيذها من خلال الموقع الرسمي للمشروع (adahi.org) , أو المنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة "إحسان" أو منافذ البيع المعتمدة وتم تخصيص الرقم الموحد 920020193 لإستقبال الإستفسارات وتتبع الطلبات .

وأختتم الأمن العام السعودي أنه يهيب بالمواطنين والمقيمين الإلتزام بأنظمة وتعليمات الحج ، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالإتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة .

السعودية: يمنع دخول مكة المكرمة من لا يتوافر لديهم تصريح دخول

وكان الأمن العام السعودي، قد أعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة لموسم حج 2024/1445 التي تقضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة ، أعتبارًا من يوم السبت 25 شوال 1445 الموافق 4 مايو 2024 ، وذلك يمنع من لا يتوفر لديهم تصريح دخول ، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة ، على أنه سيتم أعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهات المختصة ، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة ، أو تصريح عمرة ، أو تصريح حج من حيث أتوا .

و في سياق متصل بدأت بالفعل المديرية العامة للجوازات بالسعودية بإستقبال إصدار تصاريح الدخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية السعودية (أبشر) وبوابة مقيم دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات ، وتتيح منصة أبشر أفراد إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة ، ومن خلال بوابة مقيم الإلكترونية يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعامل في المنشآت التي مقرها العاصمة المقدسة ، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام ( أجير) خلال موسم الحج .