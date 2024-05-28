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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم حسن: نسعى إلى التأهل لكأس العالم

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

تحدث إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، على قائمة اللاعبين المختارة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

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وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد نبحث عن الخطوة الأولى وهي أننا نريد التأهل لكأس العالم، وبعد ذلك سيتم ضم لاعبين صغار للمنتخب، وأنا أطالب الناس بعدم التعجل".
وأضاف: "ليس هناك لاعبين منسيين ونتابع الجميع، نريد فقط العبور بمنتخب مصر إلى بر الأمان ونصل لكأس العالم أولًا".
وأكمل: "كل واحد له رؤية، لكن يجب على الناس أن تثق بنا، وأننا نعمل بضمير وذمة، لأننا لا نُحب الظُلم، وأي لاعب سيجتهد سينضم".
الجدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد بقوة لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

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