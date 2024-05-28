الفيدرالي: العودة لرفع الفائدة سيناريو محتمل إذا لم تستجب أرقام التضخم

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يتعين على الفيدرالي انتظار تقدم كبير بشأن التضخم قبل خفض أسعار الفائدة.

الاحتياطي الفيدرالي

وردا على سؤال حول الشروط اللازمة لكي يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام، قال كاشكاري: "أعتقد أن هناك عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم الإيجابية، لتمنحني الثقة في أنه من المناسب التراجع .

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، أيضاً إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إذا فشل التضخم في الانخفاض بشكل أكبر. وأضاف كاشكاري: "لا أعتقد أننا يجب أن نستبعد أي شيء في هذه المرحلة".

يأتي ذلك بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، في وقت سابق من هذا الشهر إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة "لفترة ممتدة" - ربما طوال العام.

وظهر اختلاف بين البنوك المركزية الكبرى بشأن التوقعات بشأن أسعار الفائدة، حيث أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي - عادة أول من يتحرك - أكثر تشددا وسط تضخم لا يزال مرتفعا.

من المتوقع الآن أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع إلقاء شخصيتين رئيسيتين من البنك المركزي الأوروبي بثقلهما وراء خفض يونيو يوم الاثنين.

ومن المتوقع أيضاً على نطاق واسع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا الصيف.

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء 28 مايو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 47.58 جنيه للشراء، 47.68 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.