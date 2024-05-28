سيراميكا كليوباترا أول المتأهلين إلى دور الـ16 من كأس مصر

حسم فريق سيراميكا كليوباترا بطاقة تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق مكادي بهدف دون رد في المباراة الصعبة التي جمعت بينهما اليوم بدور الـ32 على استاد المقاولون العرب.

بدأ فريق سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد كوكو

الدفاع: احمد هاني - سعد سمير - رجب نبيل -محمد ابو العلا.

الوسط: إبراهيم محمد - محمد إبراهيم - احمد القندوسي - احمد القرموطي - فيڤور اكيم.

الهجوم: چون ايبوكا.

سجل فيڤور اكيم هدف سيراميكا الوحيد في المباراة عند الدقيقة 12 من الشوط الأول ليصبح فريقه أول المتأهلين لـ ثمن النهائي.

وينتظر فريق سيراميكا الفائز من مواجهة زد والداخلية لملاقاته في الدور ثمن النهائي من البطولة.