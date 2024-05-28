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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ايبوكا يقود هجوم سيراميكا كيلوباترا أمام مكادي بكأس مصر

جون ايبوكا
جون ايبوكا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة مكادي ضمن مباريات دور ال 32 لبطولة كأس مصر.

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وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: احمد هاني - سعد سمير - رجب نبيل -محمد ابو العلا.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد إبراهيم  - احمد القندوسي - احمد القرموطي - فيڤور اكيم.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:


علي الجابري - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -علاء شعبان - نور علاء - احمد بلحاج - محمد توني - صامويل أمادي - مروان عثمان.

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