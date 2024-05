Acer وASUS وHP تعلن عن Chromebook Plus مزودة بميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة من جوجل

أعلنت Google عن عدد كبير من الميزات الجديدة القادمة إلى ChromeOS، والعديد منها يأتي إلى نماذج Chromebook Plus الأكثر تميزًا والتي تم الإعلان عنها في الخريف الماضي. لكن أخبار اليوم لا تتعلق فقط بالبرنامج، فشركاء أجهزة Google لديهم مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة الجاهزة للاستفادة من هذه الميزات. فيما يلي ملخص سريع لما هو قادم.

لدى شركة Acer تحديثان للطرازات الحالية، وهما Chromebook Plus Spin 714 وChromebook Plus 516 GE. كان هذان الجهازان من أجهزة Chromebook المفضلة لدي بالفعل، وقد تم تحديثهما الآن بشرائح Intel الجديدة. يبدأ جهاز Spin 714 بمعالج Intel Core Ultra 5 115U، بينما يحتوي جهاز 516 GE على معالج Core 5 120U. يتمتع كلا الجهازين المحمولين بأداء قوي بالفعل، ولكن من الجيد الحصول عليهما مع بعض أحدث الرقائق التي تقدمها Intel.

يحتفظ جهاز Spin 714 بشاشة لمس جميلة مقاس 14 بوصة مزودة بمفصلة بزاوية 360 درجة ودقة تبلغ 1920 × 1200؛ ويتضمن أيضًا ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين. يعد جهاز 516 GE أحد أجهزة Chromebook التي تركز على الألعاب والتي يمكنك شراؤها - على هذا النحو، فهو يتميز بميزات مثل شاشة كبيرة مقاس 16 بوصة بدقة 2560 × 1600 ومعدل تحديث 120 هرتز. كما أن لديها أضواء لوحة مفاتيح RGB قابلة للتخصيص وتقنية مضادة للظلال ومنفذ إيثرنت وشبكة Wi-Fi 6E. يمكنك الحصول على ما يصل إلى 2 تيرابايت من مساحة التخزين و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي على هذا الجهاز. على الرغم من التركيز على الألعاب، فقد وجدت أنه أفضل جهاز Chromebook ذو شاشة كبيرة موجه نحو الأداء يمكنك شراؤه، بغض النظر عما تريد فعله به. يبدأ سعر Spin 714 من 700 دولار، ويبدأ سعر 516 GE من 650 دولارًا؛ كلاهما متاح في Best Buy للمبتدئين.

من المحتمل أن يكون الجهاز الجديد الأكثر إثارة للاهتمام من ASUS هو ExpertBook CX54 Chromebook Plus، وهو كمبيوتر محمول متطور يجب أن ينافس جهاز Spin 714 من شركة Acer. ونظرًا لاسمه العالي، فليس من المستغرب أن تتمكن من الحصول على ExpertBook CX54 مع ما يصل إلى معالج Intel Core 7 مقترنًا بـ 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من مساحة التخزين. تبدو الشاشة أيضًا وكأنها شاشة مميزة: تتميز الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 14 بوصة بدقة 2560 × 1600، وهي أكثر كثافة بكسل بشكل ملحوظ من Spin 714. كما أنها تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بالإضافة إلى منفذي Thunderbolt 4 USB-C و منفذ HDMI - سيمكنك من توصيل ثلاث شاشات خارجية. وأخيرًا، يوجد منفذي USB-A وفتحة microSD، مما يجعل هذا الكمبيوتر المحمول خيارًا جيدًا إذا كنت بحاجة إلى توصيل الكثير من الأجهزة. لم تذكر ASUS بعد متى سيكون هذا الجهاز متاحًا، أو كم سيكلف.



تعمل الشركة أيضًا على تحديث طراز Chromebook Plus CX34 الخاص بها بمعالج Intel Core i5 من الجيل الثالث عشر، على الرغم من أن هذه الطاقة الإضافية ستكلفك - يتم بيعه مقابل 499 دولارًا في Best Buy، مقارنة بـ 399 دولارًا يمكنك الحصول عليه مقابلها في Target مع المركز الثاني عشر. -شريحة الجيل i3.

لدى ASUS أيضًا جهاز Chromebook جديد 2 في 1، وهو CM30. لقد كان هناك عدد قليل من أجهزة Chromebook المشابهة على مر السنين، لكنها لم تنتشر بشكل كبير على الإطلاق. بغض النظر، يحتوي جهاز CM30 على شاشة مقاس 10.5 بوصة بدقة 1920 × 1200 بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت مقابل 299 دولارًا. يتضمن معالج MediaTek Kompanio 520، لذلك لن يكون هذا وحش الأداء. ولكن إذا كنت تريد جهازًا صغيرًا ليستخدمه طفلك، فقد يكون هذا خيارًا مناسبًا.

HP

ومن المربك أن لدى HP نموذجين جديدين، وكلاهما يأتي كخيارات "Plus" و"non-Plus" لعدم وجود وصف أفضل. يأتي كل من HP Chromebook مقاس 14 بوصة وHP Chromebook x360 مقاس 14 بوصة مزودًا بمعالجات Intel N100 أو N200، وكلاهما يحتوي على أربعة مراكز فقط. وفي الوقت نفسه، تأتي طرازات Plus مزودة بشريحة Core i3-N305، والتي توفر ثمانية مراكز. تم تقديم كلا الرقاقتين في أوائل عام 2023، لذا فهما ليسا الأحدث، ولكن من بين الخيارين أعتقد أنه من الآمن أن نقول إنه يجب عليك اختيار خيارات i3.

النموذجان متشابهان إلى حد كبير في الواقع، والفرق الرئيسي هو مفصل x360 الذي يتيح لك قلب الكمبيوتر المحمول بالكامل، وهي وسيلة للتحايل قدمتها العديد من أجهزة Chromebook لسنوات والتي لا أجدها مفيدة. ولكن الأميال الخاصة بك قد تختلف. يحتوي كلا الجهازين المحمولين على شاشات بدقة 1080 بكسل (HP Chromebook Pl يوفر لنا 14 خيارات اللمس وعدم اللمس)، ويتميز الطراز x360 بإطارات أنحف. يحتوي كلاهما على منفذي USB-C ومنفذ USB-A، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. إذا كنت تريد الخيار الأخف، فإن وزن x360 يزيد قليلاً عن 3 أرطال، بينما يزن الطراز القياسي 3.2 رطل.

يبدأ سعر جهاز HP Chromebook 14 بوصة بسعر 249 دولارًا في Walmart - على الرغم من أن معالجه قد لا يكون الأسرع، إلا أن هذا ليس سيئًا بالنسبة لخيار الميزانية. يمكنك الحصول على طراز Plus مقابل 449 دولارًا في CostCo. أما بالنسبة لجهاز Chromebook Plus x360، فسيكلفك ذلك 429 دولارًا في Walmart.

ماذا اشتري؟

على الرغم من أن Google جعلت الأمور متسقة من خلال استخدام علامة Plus لضمان حصول الأشخاص على مستوى معين من الأداء، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الخيارات في السوق لفرزها. يبدو جهاز HP x360 Plus بسعر 429 دولارًا خيارًا قويًا، في حين أن كلا الجهازين المحمولين الجديدين من شركة Acer يجب أن يكونا جيدًا للأشخاص الذين لا بأس بإنفاق المزيد من المال للحصول على تجربة أكثر تميزًا. ومع ذلك، فإن جهاز Chromebook المفضل لدي لا يزال على الأرجح هو Chromebook Plus IdeaPad Flex 5i من Lenovo - لكنني سأبحث في أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه قريبًا وأرى ما إذا كان أي منها يقدم قيمة أفضل.