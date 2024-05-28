Opera تضيف Gemini AI من Google إلى متصفحها

يمكن لمستخدمي Opera بالفعل الاعتماد على إمكانيات نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) الخاصة بـ OpenAI عندما يستخدمون مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في Aria في المتصفح. ولكن الآن، تعاونت الشركة أيضًا مع Google لدمج نماذج Gemini AI الخاصة بها في Aria. وفقًا لـ Opera، يمكن لمحرك Composer AI الخاص بها معالجة نية المستخدم بناءً على استفساره ثم تحديد النموذج الذي سيتم استخدامه لكل مهمة معينة.

وصفت Google الجوزاء بأنه "النموذج الأكثر قدرة [الذي صنعته] على الإطلاق" عندما أعلنت رسميًا عن LLM العام الماضي. منذ ذلك الحين، أعلنت الشركة عن ميزات مدعومة بـ Gemini عبر منتجاتها وقامت ببناء برنامج Gemini AI chatbot مباشرة في Android. قالت Opera إنه بفضل تكامل Gemini، سيكون متصفحها "قادرًا الآن على تزويد مستخدميه بأحدث المعلومات، وبأداء عالٍ".

تتيح شراكة الشركة مع Google أيضًا لـ Aria تقديم ميزات تجريبية جديدة كجزء من برنامج AI Features Drop. يمكن للمستخدمين الذين لديهم إصدار Opera One Developer من المتصفح تجربة ميزة جديدة لإنشاء الصور مدعومة من نموذج Imagen 2 من Google مجانًا - في الصورة أعلاه، على سبيل المثال، طلب المستخدم من Aria "إنشاء صورة لكلب في إجازة في شاطئ يتناول مشروبًا." بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستماع إلى Aria وهي تقرأ الردود بنبرة محادثة باستخدام نموذج Google لتحويل النص إلى صوت. إذا سار كل شيء على ما يرام أثناء الاختبار، فيمكن لـ Opera طرح الميزات للجميع، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانهم إجراء بعض التغييرات، اعتمادًا على تعليقات المستخدمين الأوائل.