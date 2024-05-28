مركز بحوث الصحراء: الدولة حريصة على النهوض بكافة الخدمات التنموية للمزارعين والمنتفعين

أكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال تفقده لمركز الخدمات بأن خطة الدولة تتمثل في النهوض بكافة الخدمات التنموية للمزارعين والمنتفعين من المشروعات الزراعية تستلزم إنشاء المراكز الخدمية التي توفر كافة الخدمات للمزارعين .

وقام الدكتورحسام شوقي بزيارة تفقدية لمواقع العمل المختلفة بشمال ووسط سيناء، حيث تفقد الأعمال الميدانية للتوسعات المستقبلية لأراضي التجمعات الجديدة والتي ينفذها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع جهات الوزارة المختلفة مشدداً علي ضرورة التدقيق في اختيار أنسب الأراضي بكل تجمع واختيارها دون معوقات تمنع زراعة تلك المساحات .

التجمعات الزراعية

وأثناء الزيارة استمع "شوقي" إلي شرح مفصل عن منهجية العمل حيث أوضح الدكتور محمد عزت أستاذ الأراضي ونائب رئيس المركز أنه يتم اختيار المساحات الجارية بمختلف أراضي التجمعات الزراعية وفق العديد من المحددات أهمها أن تكون قطع الأراضي المستهدف اختيارها تكون خاليه تماما من أي محدات أو معوقات تحول من الانتفاع الكامل بكافة المساحات المختارة وتكون مؤهلة تماما للإنتاج الزراعي .

كما تفقد رئيس المركز المعامل البحثية بمركز خدمات النثيلة والتي تقوم بإجراء التحاليل الخاصة بالتربة وهي المرة الأولي التي يتم تحليل كامل لكافة عينات التربة بمعامل سيناء كما قام رئيس المركز بالوقوف علي مدي جاهزية العمل بمعمل تحليل المياه والتربة والذي قام بتنفيذه مركز بحوث الصحراء وأستمع سيادته لشرح وافي من المختصين والباحثين في المعمل عن خطوات العمل وكيفية تجهيز العينات قبل إجراء التحاليل اللازمة.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء بأن إنشاء مثل هذه المعامل بسيناء يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية بتوفير كافة الإمكانات للنهوض بالتنمية الزراعية الشاملة بسيناء وأكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء علي ضرورة اتباع أعلي معايير الجودة للخروج بأفضل النتائج للمساعدة في اتخاذ القرار المزرعي السليم .

تربية الدواجن

كما تفقد شوقي أثناء الزيارة أعمال الدورة التدريبية الخاصة بتربية الدواجن تحت ظروف البيئة الصحراوية والتي ينفذها الخبراء مركز بحوث الصحراء مؤكداً بأن مركز بحوث الصحراء يدعم كافة المنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية وأبناء سيناء في إقامة المشروعات المدره للدخل لزيادة وتحسين سبل العيش لهم .

وصرح رئيس المركز بأن تنفيذ هذه الدورة جاء بناء علي طلب المنتفعين بضرورة الاهتمام بمشروعات الإنتاج الحيواني خاصة مشروعات انتاج بيض المائدة وتربية الدجاج ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد الحاوي رئيس البرنامج البحثي بأن الدورة ناقشت العديد من المحاور أهمها التحديات التي تواجه مشروعات تربية الدجاج البياض في المناطق الصحراوية وكذا مقومات واليات نجاح مشروعات الدجاج البياض في المناطق الصحراوية كما تناولت الدورة أهم الشروط الواجب توافرها لتحقيق الربح في الدجاج البياض بالإضافة إلي برامج التغذية والإضاءة اللازمة في مشروعات الدجاج البياض .

استنباط سلالات دواجن

كما أوضح الدكتورعلى صابر مرسي رئيس برنامج استنباط سلالات دواجن متاقلمه للظروف البيئية بسيناء علي ضرورة إختيار أنسب السلالات التي تتأقلم مع ظروف البيئة الصحراوية وتتحمل الجهاد البيئي

وفي نهاية الجولة تفقد رئيس مركز بحوث الصحراء مركز الخدمات بالنثيلة والوقوف علي جاهزية المركز واستعداده في تقديم كافة الخدمات التنموية للمنتفعين من المشروعات الزراعية بسيناء.

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء أن هذا المركز تم تنفيذه ليكون مركز إشعاع تنموي زراعي بوسط سيناء وأكد سيادته بأن هذا المركز من ضمن ثلاث مراكز تنموية تم إنشائها بسيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء بتكلفة تقدر بحوالي 390 مليون جنية وتهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل تكلفه.