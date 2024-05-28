وكيل زراعة الإسكندرية يوجه باستخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة

عقد الدكتورابراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، بعقد لقاء مع مديرى المديري لمتابعة انشطة الاعرم الريفى لخدمة القرى الاكثر احتياجا وتسجيل جميع المقترحات للتعرف على جميع الخدمات والانشطة التى تقدمها جميع الجهات .

وحضر اللقاء كل من المهندسة تيريزا سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للارشاد الزراعي تم مرور كل من المهندس يسري إسماعيل اخصائي المحاصيل بالمحافظة و المهندس خالد عبد الجابر مصطفى مدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة وفى وجود الدكتور سامى ربيع مدير إدارة العامرية الزراعية

وتابع الدكتور قاسم، متابعة تنفيذ استخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة عن طريق التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب وذلك لمحصول الذرة الشامية وذلك في إطار برنامج ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي

وأوصى الدكتورقاسم، بضرورة زيادة التعاون مع كل الجهات المشاركة في الإعلام الريفي لخدمة القرى الأكثر إحتياجاً وتسجيل جميع المقترحات للتعرف على جميع الخدمات والأنشطة التي تقدمها جميع الجهات .

وقدم وكيل وزارة الزراعة العديد من الإقتراحات أثناء الإجتماع من بينها مقترح مشروع التثقيف الغذائى الذي يستهدف جميع الفئات وخاصتاً كبار السن، السيدات في مراحل الحمل والشباب لنشر ثقافة التغذية الصحيه السليمه كما اوصي أيضاً بمقترح توفير برشور (نشره إرشادية مختصره) خاص قوافل الإعلام الريفي يحتوي على ملخص مضمون الندوه المقدمه .

وقامت المهندسة سكينه البابلي - عضو المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية بعرض الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس من خلال الندوات والدورات بمركز تدريب الفتيات (مكتب الوحده الإنتاجية) والإستشارات القانونيه التطوعيه مجاناً .

قام المهندس عاصم صلاح الرفاعي - مهندس نظم ومعلومات بالمديرية مقترح بعمل ندوات ودورات تثقيف تكنولوجي يهدف إلى محو الأمية التكنولوجيه لجميع الفئات العمريه.

من جانب اخر استقبل المفرخ السمكى الكائن بالكيلو 21 غرب الاسكندرية، والتابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وفد زراعى لبناني رفيع المستوى يتقدمهم الدكتور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة فى لبنان، ، لتنفيذ جولة تفقدية لمديرية الزراعة بالإسكندرية برفقة الدكتور ابراهيم قاسم وكيل الوزارة فى الاسكندرية، وعدد من المستثمرين اللبنانيين المعنيين بقطاع الثروة السمكية.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والذى رافق الوفد اللبنانى، ونهى صبري، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، الدكتورة شيرين أحمد رجب ،دكتوراه في الإستزراع السمكي ، أن الوفد زار المفرخ السمكي بالكيلو 21 بالإسكندرية التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مشيراً الى أن المفرخ يستهدف توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، والعمل على تحقيق الرفاهية عن طريق التصدير.

وأوضح أنه شارك فى الزيارة وفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة الدكتور إبراهيم الدُخيري، و مسئولين من وزارة الزراعة اللبنانية وعدد من المستثمرين اللبنانيين المعنيين بقطاع الثروة السمكية.

وقدم المهندس محمد سعد، مدير المشروع السمكي، شرحاً يتضمن التعريف بالمشروع ومساحته وكمية إنتاجه حيث يتكون المفرخ السمكي من 6 أحواض على مساحة 2400 متراً، وتبلغ سعة الحوض الواحد 250 متر مكعب من المياه، يحتوي على 3 آلاف سمكة قاروص، أو 3 آلاف سمكة دنيس.

وأوضح أنه بعد إنتهاء تربية الأسماك تبلغ الطاقة الإنتاجية للحوض 3 طن سمك تسويق، كما يضم المفرخ أيضاً أحواض السمك البلطي الأحمر والجمبري، مستعرضاً مراحل نمو الأسماك بداية من التفريخ وحتي التسويق .

وفي نهاية الزيارة وجه الوزير اللبناني الشكر لجميع الحضور على المجهود المبذول من القائمين على التنسيق للزيارة، وأكد خلال الجولة على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب المصري في مجالات الاستزراع السمكي ، تعبئة الأسماك مشيراً الى ضرورة التشبيك بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص المصري برعاية الهيئات الحكومية الزراعية .