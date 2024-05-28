البيئة تعقد اجتماع موسع لمناقشة أهم مشروعات برنامج إدارة المخلفات

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالمتابعة الدورية والمستمرة لمنظومة إدارة المخلفات فى المحافظات، عقد الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، اجتماعا موسعا مع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وذلك لمناقشة أهم مشروعات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة للنهوض بالمنظومة.

يأتى ذلك فى إطار إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج لبناء القدرات والدعم الفنى بمحافظات البرنامج الأربعة ( الغربية / كفر الشيخ / قنا / اسيوط ) بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى giz وذلك بحضور قيادات المحافظة وممثلى الشركات الإستشارية وهيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ .

واوضحت وزيرة البيئة أنه تم خلال الإجتماع استعراض ما تم تحقيقه من تدخلات فى المرحلتين الأولى والثانية بالمحافظة لدعم المنظومة سواء كانت فنية او مالية وما قام به البرنامج من جهود نحو المشاركة مع أصحاب المصلحة الآخرين في المحافظات، من مؤسسات المجتمع المدنى، والجمعيات الاهلية ، والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والشباب وغيرها، بهدف تحسين منظومة إدارة المخلفات والنهوض بها . كما تم استعراض نبذة مختصرة عن المرحلة الثالثة من جانب البرنامج الوطني وما تتضمنه من الخطة التشغيلية للمحافظة حيث تم التركيز على الدعم الفنى المقدم من خلال هذا المكون، و استراتيجيات تعزيز قدرات إدارة المخلفات الصلبة بتلك المحافظات للنهوض بالمنظومة.

ومن جانبه أشاد الدكتور طارق رحمى، بجهود البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذي يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر يجمع بين مكونين فنى ومالي ويهدف الى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة والممول من عدة جهات وهى الاتحاد الأوروبي ، وبنك التعمير الألماني ،وهيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون الدولي السويسرى.

كما وجه المحافظ الشكر للبرنامج وكافة شركاء النجاح على التنسيق والتعاون لتحقيق النجاحات الملموسة التي تشهدها المحافظة مستعرضا ما تم تطبيقه على ارض الواقع للنهوض بالمنظومة، حيث قام البرنامج بإنشاء المحطتين الوسيطتين لمركزي زفتي وسمنود ضمن دعم البرنامج الوطني بطاقة 300 طن يومى للمحطة لتجميع المتولد اليومي من المخلفات الصلبة تمهيدا لنقله الى مصنعى المعالجة بالمحلة ودفرا ثم الى المدفن الصحي بالسادات.وأضاف ان البرنامج يعمل على توسعة مدفن السادات الصحي التابع لمحافظة الغربية بمحافظة المنوفية بانشاء خليه جديده وإعادة تاهيل احواض التبخير والمباني الإدارية، بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

واكد د. حازم الظنان ان الدعم الفنى المقدم خلال هذه المرحلة لإصحاب المصلحة من المجتمع المدنى والقطاع الخاص يهدف الى تعزيز قدراتها فى جمع ورصد المخلفات بالمحافظة من خلال انشاء نظام رقمى للمراقبة على الأداء وانشاء دليل لجمع المخلفات واعادة تدويرها ودعم المنظمات غير الحكومية فى تطبيق الدليل وانشاء احصائيات لكميات المخلفات المجمعة واعادة تدويرها الى جانب تطبيق نظام رصد المركبات الخاصة بعمليات الجمع والنقل.

واوضح حازم، ان الدعم سيشمل تدريب وحدات إدارة المخلفات لرفع كفاءة العاملين بها من النواحى الفنية والمالية والتعاقدية تتمثل فى كيفية إعداد التقارير والقيام بعملية الرصد والمتابعة، هذا الى جانب تحديث المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة و تشجيع القطاع الخاص للعمل بالمنظومة من خلال الاستفادة القصوى من البنية التحتية المشيدة بالمحافظة بدعم من البرنامج سواء محطات وسيطة بمركزى زفتى وسمنود ومصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بالسادات ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، حيث سيتم وضع التنسيقات اللازمة من خلال البرنامج لضمان تحقيق الدعم الفني المطلوب للنهوض بالمنظومة الى جانب تيسير قنوات الإتصال بين مؤسسات المجتمع المدنى ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظة.