دورة تدريبية لدعم استخدام طرق التدريس وتنمية المهارات بالمنشاه

نظم قسم التدريب بإدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج، بقيادة حسني عبد الحميد حسن، رئيس القسم، بالتعاون مع توجيه رياض الأطفال بالإدارة، حقيبة تدريبية لمعلمات رياض الأطفال، لدعم استخدام طرق تدريس مناسبة لكافة الفئات بالروضة، وذلك بقاعة مدرسة المنشاه الثانوية الجديدة المشتركة.

محافظة سوهاج..

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وسليمان بخيت، وكيل المديرية، وبالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية بقيادة مرفت عبد العظيم، مدير إدارة التدريب، وبرعاية ودعم محمد أبو الفضل علي، مدير عام إدارة المنشاه التعليمية ونقيب المعلمين .



وتابع عزت خلف الكيلاني وكيل الإدارة التعليمية بالمنشاه ورئيس لجنة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين فعاليات الحقيبة التدريبية بقاعات التدريب بمدرسة المنشاه الثانوية الجديدة بحضور أحمد محمد الشريف رئيس قسم التعليم الثانوي وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية لتأسيس مجتمعات التعلم من خلال تطوير السلوكيات والمهارات المهنية للمعلمين.



وأضاف وكيل الإدارة أن تلك التدريبات تستهدف التنمية المهنية المستدامة للمعلمين بكافة المراحل التعليمية والكوادر التعليمية بالمدارس في ظل الثورة المعلوماتية وتنفيذ الحقائب التدريبية والتي تستهدف تنمية مهارات معلمات رياض الأطفال الاجتماعية كالمشاركة والتعاون والإلتزام بالقواعد والأنظمة لدى أطفال الروضة ورفع مستوى أداء المعلمات من خلال التطبيق الفعلي للمهارات الاجتماعية مع أطفال الروضة في مواقف حقيقية وقياس مستوى تحصيلهن في البرنامج من خلال تطبيق الاختبار القبلي والبعدي وتطبيق بطاقة الملاحظة عليهن وإعطاء التغذية الراجعة والآراء الفعالة لتحسين الأداء التربوي والتي شاركت في إعدادها إدارة التدريب بالمنشاه بالتنسيق مع إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.



وقال حسني عبدالحميد رئيس قسم التدريب بالإدارة أن التنمية المهنية المستدامة لكوادر المؤسسات التعليمية وبخاصة مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية في عصر المعلوماتية يحقق أهداف منشودة مضيفاً أن تلك الحقيبة التدريبية تهدف لغرس شغف الإطلاع على كل ما هو جديد بنفوس وأذهان معلمات رياض الأطفال واستراتيجيات التعلم الحديثة بتلك المرحلة الهامة من حياة الطفل .



وقدم رئيس قسم التدريب شكره وتقديره لتوجيه رياض الأطفال بقيادة عفاف فتحي حامد موجه أول رياض الأطفال بالمنشاه لتعاونهم الصادق لانجاز فعاليات الحقيبة التدريبية ولقسم التعليم الثانوي بالمنشاه وإدارة مدرسة المنشاه الثانوية الجديدة بقيادة حربي صديق الجندي مدير إدارة المدرسة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، متمنياً للجميع التوفيق الدائم والسداد.