الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المحامين العرب: الاحتلال يتحدى المجتمع الدولي بقصفه للنازحين في رفح

النقيب المكاوي بنعيسى
النقيب المكاوي بنعيسى

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى بأشد العبارات، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيمات النازحين في رفح الفلسطينية التي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

الاحتلال الإسرائيلي 

وقال بنعيسى، في بيان له اليوم: "لقد تعمدت قوات الاحتلال ملاحقة النازحين الفلسطينيين من النساء والأطفال الفارين من نيران الحرب وقصفتهم بدم بارد في مجزرة أسفرت عن استشهاد العشرات وتحول أجسادهم إلى أشلاء وإصابة أخرين بجروح وحروق خطيرة".

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وأضاف بنعيسى، أن الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في جرائمه الدموية في مدينة رفح الفلسطينية؛ متحديا القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية، الذي أمرت خلاله الاحتلال الإسرائيلي، بالوقف الفوري لهجومه العسكري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ منددا بجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ٣٦ ألفا وإصابة ٨٠ ألفا أخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.

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 الكيان الإسرائيلي

وطالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولي بإدراج الكيان الإسرائيلي ضمن قائمة الإرهاب الدولي ومحاكمة قادته كمجرمي حرب؛ وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه.

واختتم المكاوي بيانه مجددا التأكيد على موقف الاتحاد الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتحرر أخر شبر من أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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