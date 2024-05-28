مدير الدفاع المدني في غزة: القطاع بالكامل لا يوجد به مكان آمن على الإطلاق

أكد مدير الدفاع المدني في غزة رائد دهشان، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة بالكامل لا يوجد به مكان آمن على الإطلاق.

وقال دهشان - في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المناطق المأهولة بالسكان في أوقات الليل وفي المناطق التي يصعب وصول طواقم الدفاع المدني إليها"، لافتا إلى صعوبات إغاثة الجرحى.

وأضاف أن جهاز الدفاع المدني يتعامل ضمن الأولويات الموجودة لديه، حيث أنه أصبح باليا متهالكا، يستخدم معدات مستهلكة نتيجة الحصار العميق الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع دخول سيارات الدفاع المدني والمعدات الخاصة بهم.

وطالب مدير الدفاع المدني في غزة بضرورة إدخال المعدات والسيارات اللازمة للدفاع المدني حتى يتسنى له العمل في خضم هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، مهتتما تصريحه بالقول "إن الطواقم الطبية تتعامل بمعدات بسيطة وأيدي فارغة".

مجزرة مروعة جديدة.. الاحتلال يقصف خيم النازحين بالموصى غربي رفح

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات مجزرة جديدة تستهدف بحق النازحين الفلسطنين فى خيام بمنطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح، مما تسبب فى حريق ضخم غرب رفح الفلسطينية جراء استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على المدينة، الذي أسفر عن 20 شهيدا على الأقل وعشرات المصابين في قصف قوات الاحتلال خيام النازحين غرب رفح الفلسطينية

سفير فلسطين لدى موسكو: نتوقع أن تعترف دول أوروبية أخرى بفلسطين قريبا

توقع السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل أن تعترف المزيد من الدول الأوروبية، ومنها بلجيكا ولوكسمبورج والبرتغال وسلوفينيا, بفلسطين كدولة مستقلة قريبا.

وقال نوفل - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الثلاثاء "نتوقع أن تتخذ سلوفينيا قرارا في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع أيضا أن تعلن لوكسمبورج قرارها قريبا، ونحن في انتظار قرار بلجيكا والبرتغال".

وأضاف: "لقد بدأ الأوروبيون يدركون أن شيئا ما ليس على ما يرام، لماذا تفعل إسرائيل ذلك؟، هذا هو السؤال الذي تطرحه أوروبا على نفسها الآن.. حتى الطلاب في الولايات المتحدة بدأوا يدينون إسرائيل، كما أن هناك مشكلة كبيرة حتى داخل إسرائيل".

وتابع: "هذا هو الشهر الثامن للحرب، ولا يمكن لأحد أن يوقف إسرائيل، وهناك أكثر من 500 ألف إسرائيلي يحملون جنسية مزدوجة، وقد غادروا بالفعل لأنهم غير معتادين على مثل هذه الحرب".

وكانت أيرلندا وإسبانيا والنرويج قد أعلنت، في وقت سابق، قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبذلك تكون دولة فلسطين معترف بها حاليا كدولة ذات سيادة من جانب 143 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.