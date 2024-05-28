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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تطورات جديدة في أزمة إيقاف قيد الزمالك

فريق الزمالك
فريق الزمالك

كشف أحمد شوبير الإعلامي الرياضي عن تطورات جديدة في أزمة إيقاف القيد لنادي الزمالك، والتي ظهرت مؤخرًا بسبب مستحقات خالد بو طيب والبرتغالي روي أجواش مساعد فيريرا.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم: " الزمالك تواصل مع البرتغالي روي أجواش مساعد فيريرا مدرب الفريق السابق، وتم الاتفاق معه على إرسال باقي مستحقاته لتنتهي الأزمة الأولى والأسهل في طريق استعادة القيد ".

وأضاف: " يتبقى على إدارة الزمالك إنهاء الأزمة الأكبر وهي مستحقات اللاعب خالد بو طيب والتي ستحتاج إلى مجهود كبير نظرًا للقيمة المادية الكبيرة في عقد اللاعب ".

وفي سياق متصل كشف شوبير حقيقة مفاوضات الزمالك مع عمرو الجزار مدافع غزل المحلة، حيث أشار إلى أن هناك محادثات بين الطرفين إلا أن الزمالك لديه تحفظات بسبب بعض الصفقات الغير مجدية التي أبرمها النادي في الفترة الأخيرة.

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