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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بسبب فيتوريا.. شوبير يكشف أزمة جديدة لاتحاد الكرة

فيتوريا
فيتوريا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة مرتقبة لـ اتحاد الكرة مع البرتغالي روي فيتوريا حول قيمة الشرط الجزائي في عقده مع المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

قال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، أن فيتوريا لا يرد على اتصالات اتحاد الكرة حتى الأن، وأن المدرب البرتغالي في الوقت الحالي يتمسك بالحصول على باقي قيمة عقده كاملا وليس الشرط الجزائي.

وتابع: فيتوريا يرفض الشرط الجزائي 3 أشهر، ويريد عقده كاملا، والأمر قد يصل إلى أكثر من 4 مليون يورو إلى 5 مليون يحصل عليها المدرب البرتغالي.

وواصل: فيتوريا حال لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية سيكون أمرا كارثيا، فمن سيتحمل هذا الأمر حال حدوثه.
 

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