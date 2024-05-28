نائب فرنسي يرفع العلم الفلسطيني داخل الجمعية الوطنية الفرنسية

قام أحد النواب الفرنسيين اليوم الثلاثاء برفع العلم الفلسطيني داخل الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، أثناء جلسة لطرح أسئلة موجهة للحكومة الفرنسية؛ ما تسبب في تعليق الجلسة.

وقد قام النائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، سيباستيان ديلوجو، برفع العلم الفلسطيني أثناء جلسة "طرح الأسئلة" موجهة إلى الحكومة، وهو تصرف اعتبرته رئيسة الجمعية الوطنية "غير مقبول".

ودعا منتخبون مدافعون عن البيئة ونواب من حركة "فرنسا الأبية"، الحكومة إلى اتخاذ موقف أكثر حزما في مواجهة القصف الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية.

واعتبر النائب ديلوجو أن رد رئيس الوزراء على النائبة "سيريل شاتلان" بشأن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، ثم رد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية فرانك ريشتر على النائبة "ألما دوفور"، "غير مرضي"؛ لذلك قام برفع العلم الفلسطيني أثناء الجلسة؛ وهو تصرف محظور بموجب لوائح مجلس النواب.

وتدخل أحد أفراد الأمن وأخذ العلم من النائب، بينما علقت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيت الجلسة.

وعند خروجه من القاعة، قال النائب ديلوجو "قمت برفع العلم داخل أكبر مؤسسة فرنسية لأنه بينما نتحدث، هناك أطفال يُذبحون بالأسلحة الفرنسية".

وأضاف أنه لايهمه إطلاقا الحكم الذي ستصدره رئيسة الجمعية الوطنية بحقه، بل سيكون بمثابة وسام بالنسبة له إذا نال عقوبة، ومصدر فخر.

هذا وقرر مكتب الجمعية العامة ، بعد تصويت الأعضاء، استبعاد النائب من حضور الجمعية الوطنية لمدة 15 يوما.