سفير فلسطين لدى موسكو: نتوقع اعتراف دول أوروبية أخرى بفلسطين قريبًا

توقع السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل أن تعترف المزيد من الدول الأوروبية، ومنها بلجيكا ولوكسمبورج والبرتغال وسلوفينيا, بفلسطين كدولة مستقلة قريبا.

وقال نوفل - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الثلاثاء/ - "نتوقع أن تتخذ سلوفينيا قرارا في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع أيضا أن تعلن لوكسمبورج قرارها قريبا، ونحن في انتظار قرار بلجيكا والبرتغال".

وأضاف: "لقد بدأ الأوروبيون يدركون أن شيئا ما ليس على ما يرام، لماذا تفعل إسرائيل ذلك؟، هذا هو السؤال الذي تطرحه أوروبا على نفسها الآن.. حتى الطلاب في الولايات المتحدة بدأوا يدينون إسرائيل، كما أن هناك مشكلة كبيرة حتى داخل إسرائيل".

وتابع: "هذا هو الشهر الثامن للحرب، ولا يمكن لأحد أن يوقف إسرائيل، وهناك أكثر من 500 ألف إسرائيلي يحملون جنسية مزدوجة، وقد غادروا بالفعل لأنهم غير معتادين على مثل هذه الحرب".

وكانت أيرلندا وإسبانيا والنرويج قد أعلنت، في وقت سابق، قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبذلك تكون دولة فلسطين معترف بها حاليا كدولة ذات سيادة من جانب 143 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

رفع العلم فوق البرلمان الأيرلندي بعد اعتراف رسمي بدولة فلسطين

رفعت الحكومة الأيرلندية، العلم الفلسطيني اليوم /الثلاثاء/ فوق لينستر هاوس (مقر البرلمان الأيرلندي)؛ لتعلن رسميا اعترافها بفلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة، كما وافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين أيرلندا وفلسطين.

وسيتم تعيين سفير أيرلندا لدى دولة فلسطين إلى جانب سفارة كاملة لأيرلندا في رام الله، بحسب صحيفة /أيرلاند إكسامينر/ الأيرلندية.

وقالت الحكومة الأيرلندية - في بيان - إنها لاحظت "الخلفية المأساوية" لإعلان اليوم /الثلاثاء/، ودعت - مرة أخرى - إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس "إن قرار أيرلندا هذا يتعلق بإبقاء الأمل حيا. يتعلق الأمر بالإيمان بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإسرائيل وفلسطين للعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وأضاف: "أردنا الاعتراف بفلسطين في نهاية عملية السلام، لكننا اتخذنا هذه الخطوة جنبا إلى جنب مع إسبانيا والنرويج لإبقاء معجزة السلام حية".

ودعا هاريس - مرة أخرى - رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى "الاستماع إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة".

"صحة غزة": 46 شهيدًا و110 إصابات جراء 5 مجازر للاحتلال الإسرائيلي بالقطاع خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 46 شهيدًا و110 إصابات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 36096، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 81136 شهيدا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.