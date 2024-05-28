رئيس جهاز الشروق: استرداد قطعة أرض بما عليها من مبانٍ وأخرى فضاء

قال المهندس محمد عبدالمقصود، "رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم سحب واسترداد قطعتى أرض واحدة منهم بما عليها من مبانٍ، والثانية فضاء لعدم إثبات جدية الغرض من التخصيص، وإنهاء الأعمال أثناء المهلة المقررة طبقاً لاشتراطات وضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث لم يقم مالكى قطع الأراضى بتنفيذ الغرض المخصصة له الأرض والبناء فى المدة المحددة.

وأوضح عبدالمقصود، أن لجنة سحب الأراضى المشكلة بعضوية كل من جهاز المدينة وشرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قرارى السحب، ووضع يد الجهاز على قطع الأراضي، وتثبيت لافتات لحظر التعامل على القطع، ويأتى ذلك فى ضوء المتابعة المستمرة من الجهاز والمرور الدورى على المنشآت تحت التنفيذ، للتأكد من أن أعمال البناء تتم خلال المدة القانونية طبقاً للتعاقد، وبهدف تحقيق التنمية المطلوبة بقطع الأراضى والغرض من تخصيصها.