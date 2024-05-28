تراجع الأسهم الأوروبية قبيل مسوح تضخم للمركزي الأوروبي

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 28 مايو، مع ترقب المستثمرين لنتائج مسوح عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

الأسهم الأوروبية

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية حتى الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش.

فيما ارتفع المؤشر داكس الألماني فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.2% بعد تقرير أظهر تراجع أسعار الجملة في ألمانيا لشهر أبريل 1.8% على أساس سنوي .

وستتوجه الأنظار في وقت لاحق من اليوم إلى البنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن ينشر نتائج مسوح خاصة بتوقعات التضخم. ومن شأن تراجع التوقعات تعزيز رهانات السوق على خفض الفائدة الأسبوع المقبل، وهو احتمال أيده 91% من المتعاملين.

وهبط سهم شركة كاديلر النرويجية فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 2.3% بعدما أظهرت نتائج الربع الأول تكبدها خسائر.

فيما زاد سهم سيمرايز الألمانية للنكهات والعطور فى أسواق الأسهم الأوروبية ما يقرب من 3% ليقود المكاسب على المؤشر ستوكس 600، بعد أن رفع دويتشه بنك توصيته للسهم إلى "شراء".

الأسهم الياباينة : "نيكاي" ينخفض مع احتمال تشديد بنك اليابان للسياسة النقدية

الأسهم اليابانية

انخفض المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين للتوقيت المحتمل الذي سيقوم فيه بنك اليابان بتشديد السياسة النقدية بصورة أكبر، بينما تراجعت الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق بعد مكاسب الأسبوع الماضي.

وتراجع نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.11% إلى 38855.37 نقطة عند الإغلاق رغم وجود توازن بين الأسهم الخاسرة والرابحة بعد ارتفاع 120 سهما مقابل انخفاض 101 سهم واستقرار أربعة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.08% مع هبوط مؤشر لأسهم الشركات سريعة النمو 0.37% وزيادة أسهم القيمة 0.50%.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 13 و14 يونيو، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن ينتهي الاجتماع بتشديد السياسة النقدية بعدما جعل انخفاض العملة اليابانية مسؤولين ومن بينهم المحافظ كازو أويدا يتخذون مواقف أكثر تشددا.

واستمرت أسهم البنوك في الارتفاع في ظل احتمالات رفع أسعار الفائدة، مما عزز الأرباح من أنشطة الإقراض والاستثمار. وارتفع مؤشر توبكس للمصارف 1.47% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2007.

كما ارتفعت أسهم شركات المرافق بقيادة سهم فوروكاوا إلكتريك الذي قفز بأكثر من 9%، وسهم كانساي إلكتريك الذي زاد 5.50%.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركات الرقائق بعد ارتفاعها إثر إعلان أرباح إنفيديا الأسبوع الماضي.

وكان سهم شركة ليزرتك لتصنيع معدات اختبار الرقائق صاحب أكبر تراجع بكل من النقاط والنسبة المئوية على المؤشر نيكاي إذ هبط 3.19%.

وانخفض سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق أيضا، التي تعتبر إنفيديا إحدى عملائها، بنسبة 0.92%.