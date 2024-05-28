في ذكرى ميلادها.. ابنة شقيق فاتن حمامة تكشف الجانب الخفي من حياتها (فيديو)

كشفت نادين حمامة ذكريات وأسرار في حياة الفنانة فاتن حمامة الشخصية، تزامنًا مع ذكرى ميلادها الـ 93، فهي من مواليد 27 مايو 1931.

قالت الكاتبة الصحفية نادين حمامة ابنة شقيق فاتن حمامة في لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد: "كنت أحبها جدًا ودائمًا أحرص على التواجد بجانبها في الصور وكانت تفصل بين حياتها الشخصية والعملية بشكل تام".



وتابعت حديثها عن الجانب الإنساني لسيدة الشاشة العربية، قائلة: “أنا كنت شبيهة جدتي نسخة منها بحسب ما كانت تقول، ولذلك كنت قريبة من فاتن حمامة حيث أذكرها بوالدتها وكنت أشعر أن نظراتها لي بها إعجاب”.

وأشارت نادين حمامة ابنة شقيق فاتن حمامة إلى أنهم كانوا يعيشون في منزل جدتها، وكانت الفنانة الراحلة تزور والدتها بشكل يومي، مضيفة: "زيارة والدتها ساعتين يوميًا طقس أساسي في حياتها".

واختتمت: “فاتن حمامة كانت راقية أنيقة لها كاريزما وشخصية وهيبة بالحضور حتى في المنزل وليس على الشاشة فقط، كما أنها بسيطة ومتواضعة”.



والدي رفض



كشفت الكاتبة الصحفية نادين حمامة ابنة شقيق الفنانة الراحلة فاتن حمامة عن ترشيحها لدور حفيدة القبطان في مسلسل "ضمير أبلة حكمت"، قائلة: "كانت تتحدث كثيرًا مع والدي من أجل مشاركتي في مسلسل ضمير أبلة حكمت".

وتابعت: "كانت تحدث بينهما الكثير من المحادثات حول ترشيحي لدور حفيدة القبطان بالمسلسل، حيث كانت عمتي فاتن حمامة تريد مشاركتي بينما والدي كان رافضًا بشدة دخولي مجال التمثيل".

وأضافت نادين حمامة: "في ذلك الوقت كان كل همي أن ألعب فكان عمري 12 عامًا، ولهذا لم أكن مهتمة بدخولي مجال التمثيل".

وأختتمت ابنة شقيق فاتن حمامة حديثها، وقالت: "والدي قال لعمتي أن لا تخبرني بهذا الترشيح، لكن لو كانت أخبرتني لكنت وافقت وقتها وكنت حاربت كي أفعل ما أريد".