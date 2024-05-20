الزمالك يتوصل لإتفاق نهائي لتجديد عقد عواد وتخفيض راتب سامسون

قرر المجلس فتح ملف التجديد لحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم محمد عواد بعد الجلسه الوديه التى عقدها معه رئيس النادي خلال تواجد بعثة الفريق فى المغرب الأسبوع الماضي وتم خلالها الإتفاق على كافة التفاصيل المالية.

ويحصل عواد على تسعة ملايين فى الموسم الواحد بدلا من ١٥ مليون من خلال عقد مدتة ثلاثة مواسم ورحب محمد عواد بتجديد عقده مع الزمالك ومن المنتظر أن يعقد حسين لبيب جلسة أخيرة مع حارس الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم تجديد التعاقد معه بشكل رسمى. وأصبح محمد عواد، هو الحارس الأساسى لنادى الزمالك هذا الموسم، حيث لعب مع الفريق 18 مباراة فى مختلف البطولات، تلقت شباكه خلالها 10 أهداف وحافظ على نظافة شباكه فى 10 مباريات.

فى الوقت الذى لم يتحدد بعد إن كان هناك نية لتجديد عقد زميله محمد صبحى والذى ترددت أنباء كثيره عن إتفاق تم بينه وبين مسئولو نادى بيراميدز للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل فى صفقة انتقال حر حيث ينتهى عقده مع القلعه البيضاء نهاية الموسم الحالي.

واستقر المجلس على عدم الاستغناء عن خدمات البنيني سامسون أكينولا بناءا على طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني إلا أنه تم الإتفاق مع اللاعب على تخفيض راتب اللاعب السنوي مع النادى من ٦٠٠ ألف دولار إلى ٤٠٠ ألف دولار وهو ما وافق عليه أكينولا.

وينتظر مجلس الإداره التقرير الفنى الخاص بباقى اللاعبين الأجانب من جوزيه جوميز بشأن الرحيل أو البقاء وهم حمزه المثلوثي وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وإن كان نداي هو الأقرب إلى الرحيل بحسب ماأكدت مصادرنا فى نهاية الموسم لعدم تقديمه المردود الجيد وكثرة إصابته وهو نفس الشئ بالنسبه للاوغندى موتيابا.

على صعيد أخر يلتقى الفريق الأول لكرة اليد مع الأهلى فى التاسعه مساء اليوم بصالة تحيا مصر فى ثانى مباريات حسم بطل الدورى حيث خسر الفريق فى المباراه الأولى بفارق هدف وفوز الأهلى الليله يتوجه باللقب أما فى حال فوز الزمالك ستلعب مباراة فاصله الجمعه المقبل.