فوز على منصور و٧ أعضاء بالتزكية

فى غرفة المنشآت السياحية والمطاعم

وفى غرفة المنشآت السياحية والمطاعم، أجريت انتخابات مجلس الإدارة على مقعد واحد فقط وهو المخصص لمنشآت ﺍﻟﺤﻠﻭﺍنى، ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭياﺕ، ﺍﻟﻭجباﺕ ﺍﻟﺴريعة، ﻤﻁـﺎﻋﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫا إﻥ وجد وفاز به على منصور بعد فوز سبعة أعضاء بالتزكية

‏أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن نتائج الفائزين بمقاعد مجلس الإدارة بالتزكية، وأعضاء مندوبى الغرفة لدى الاتحاد بالتزكية أيضًا وقد أسفرت نتيجة انتخابات مجلس الإدارة عن التالى:-

ﻋﻀﻭﺍﻥ «ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ نجوﻡ وفاز بهما بالتزكية كل من: ياسر محمد يسرى يوسف التاجورى وسامح عبدالعال عبدالغنى

وﻋﻀﻭﺍﻥ «ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ نجوﻡ»، وفاز بالتزكية بهما كل من: أحمد فايز أحمد الصانع و أشرف زيدان محمد مسلم.

وﺜﻼثة ﺃﻋﻀﺎﺀً يمثلون ﺍﻟﻤﻨﺸآﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ نجوﻡ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، وفاز بهم بالتزكية كل من: برج ليون أرتين توماسيان، وعبدالمنعم محمد عبدالمنعم ربيع، وهشام محمود محمد عبدالله.

ومقعد واحد المخصص لمنشآت ﺍﻟﺤﻠﻭﺍنى، ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭياﺕ، ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭيعة، مطـﺎﻋﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫا إﻥ ﻭﺠﺩ وفاز به على كامل على منصور، ومن المنتظر أن يقوم وزير السياحة أحمد عيسى بتعيين ٤ أعضاء ليكتمل مجلس الإدارة ليصبح ١٢ عضوًا، يجرى بعدها مجلس الإدارة إجراء انتخابات لاختيار أحد الأعضاء رئيسًا للغرفة.

كما أعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء الفائزين بالتزكية لعضوية مندوبى الغرفة بالجمعية العمومية لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والذى يبلغ عددهم 19 عضوًا ومنهم دليلة حسام الشاعر.