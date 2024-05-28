عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "التلويح بحل مجلس الحرب قشة يبحث عنها نتنياهو لتنقذه من الغرق الإسرائيلي".

التلويح بحل مجلس الحرب قشة يبحث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

وقال التقرير: "التلويح بحل مجلس الحرب قشة يبحث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لتنقذه من الغرق في غمار معركة يخشاها بشدة مع وزراء من اليمين المتطرف".

وأضاف: "هيئة البث الإسرائيلي أكدت أن نتنياهو يسعى لضم رئيس حزب أمل جديد جدعون ساعر إلى حكومة الحرب لسد الطريق أمام محاولات الوزيرين اليمينيين اتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش للانضمام للمجلس".

وتابع: "يأتي ذلك نتيجة للانذار الذي توعد به عضو مجلس الحرب بني جانتس بالتهديد بالانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية، محددا مهلة لرئيس الوزراء نتنياهو للموافقة على خطة ما بعد الحرب على غزة".

جانتس أمهل نتنياهو حتى الثامن من يونيو المقبل لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها

وكان جانتس قد أمهل نتنياهو حتى الثامن من يونيو المقبل لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها، واعتبر جانتس أن هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة إسرائيل تقودها إلى المجهول، ولفت إلى أن من يتحكمون في تل أبيب يتصرفون حاليا بجبن.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".