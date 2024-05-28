طريقة عمل سابليه فرنسي بمربى الفراولة| مفيد وشهي

سابيله الفرنسي بمربى الفراولة من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك؛ لحمايتهم من المواد المصنعة الموجودة في الحلوى الجاهزة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

سابيله الفرنسي بمربى الفراولة

طريقة عمل طريقة عمل سابليه فرنسي بمربى الفراولة

المقادير

- الزبدة : كوب

- دقيق : كوبان وربع

- سكر البودرة : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- مربى الفراولة : حسب الرغبة (للحشو)

طريقة التحضير

في وعاء، نخّلي الدقيق والبيكنج باودر.

في وعاء آخر، اخفقي الزبدة مع السكر جيداً، حتى تحصلي على مزيج كريمي.

أضيفي البيضة والفانيليا مع الخلط المستمر حتى تتجانس المكوّنات مع بعضها، ثم أضيفي خليط الدقيق تدريجياً مع الخلط، حتى تحصلي على عجينة غير لاصقة.

أدخلي العجينة إلى الثلاجة لحوالي 15-20 دقيقة.

مدّي العجينة على سطح العمل، وقطّعيها بواسطة قطاعة البسكويت بالشكل الذي تفضّلينه.

صفّي القطع في صينية خبز، وأدخليها إلى الفرن على نار هادئة لحوالي 15 دقيقة. ويمكنكِ حشو السابليه بعد أن يبرد تماماً بالمربيات المفضلة.

ضعي البسكويت في طبق التقديم بعد أن يبرد، ثم قدميه.

فوائد تناول الفراولة

تعزيز المناعة

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين "C" الذى يُعزز المناعة التي أصبحت مهمة جدًا لمواجهة جائحة كورونا التى تجتاح العالم حاليًا، لذلك يمكن أن يؤدى تضمين الفراولة فى نظامك الغذائى إلى تهيئة جسمك لمحاربة الأمراض حتى كورونا.

غنية بمضادات الأكسدة

الفراولة مصدر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة فى الجسم وبالتالي تُقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، فهى تعتبر ضمن أفضل 20 نوعًا من الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فهى تُقلل من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

يدعم تناول الفراولة صحة الدماغ ويحافظ على نشاط الشخص وحيويته، كما أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث ساهمت مركبات الفلافونويد وفيتامين C الموجودة في الفراولة في تقليل الإصابة.

السيطرة على نسبة السكر فى الدم

تعتبر الفراولة مصدر طبيعى للسكر ويمكن استخدامها فى النظام الغذائى لمرضى السكر أيضًا، حيث تساعد نسبة الألياف العالية الموجودة فى الفراولة بالسيطرة على نسبة السكر فى الدم وتمنعها من الارتفاع بشكل كبير.

تحمي من مخاطر أمراض القلب

للفراولة ومضادات الأكسدة آثار مفيدة على صحة القلب، فتمنح تناول الفراولة الحماية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، فالاستهلاك اليومي للفراولة كافيًا لتعزيز نشاط مضادات الأكسدة وخفض مستويات الالتهاب المرتبطة بمخاطر استقلاب القلب.

الشعور بالشبع

تعد الفراولة وجبة بينية مثالية، حيث إنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية وغنية بالفيتامينات من ناحية أخرى، فتتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%، وبالتالي تحتوي 100 جرام منها على 43 سعرة حرارية، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.