توزيع ملابس جديدة على 500 أسرة مستحقة بأشمون

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، بتنظيم معرضًا جديدًا وذلك بهدف توزيع الملابس الجديدة مجانًا على 500 أسرة من أبناء قرى سنتريس وسهواج وكفر أبورقبة وطهواي وشعشاع بمركز أشمون في محافظة المنوفية.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

ومن جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالى، حيث لامسنا بأنفسنا وقع الفرحة علي أطفال هذه الاسر وذاويهم عندما يذهب رب الاسرة بأطفاله الي المعرض ليقوم الطفل بإختيار ملابسه وفق ذوقه لتزيد فرحته بهذه الملابس ولا يشعر انه مجبر علي ارتداء ملابس لم يشارك في اختيارها وشرائها وهذا يعني الكثير بالنسبة للطفل، مؤكدًا على ان الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الاسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددأ على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.