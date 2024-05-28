ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية 2024

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة -رئيس المجلس الأعلى للثقافـــة-، قائمة جوائز الدولة التشجيعية للعام 2024م، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ 70، والمُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، والذي أُعلن خلاله نتائج جوائز الدولة التشجيعية للعام 2024م، بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.



حيث رحبت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة بأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، مؤكدة أن هذا الاجتماع يُمثل أحد أهم الأحداث الثقافية المصرية، حيث يٌكرمَ المجلسٌ خلاله نٌخبًةً من مٌبدعي مصر والمُبدعين العرب في مختلفِ مجالاتِ الفكرِ والثقافةِ والفنون، ويٌثمن كذلك جهودَهم وإبداعاتهم التي أثرت الساحةَ الثقافية المصرية والعربية، وذلك من خلالِ الإعلانِ عن جوائزِ الدولةِ المصرية لعام 2024م .

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر، إلى أعضاء لجانِ فحص الجوائز باختلاف مستوياتها، مؤكدة أنها عملت بكل نزاهةٍ وموضوعية لاختيارِ القوائم القصيرة للمُرشحين لجوائز الدولة في مختلف المجالات، معربة عن ثقتها بأن اختياراتهم كانت دقيقة وعادلة، بما يعكسُ مكانةَ المجلس وقيمته، وحرصه على تكريمِ من يستحق من المبدعين.

وأكدت وزيرة الثقافة، على استمرار وزارة الثقافة في دعم المجلس الأعلى للثقافة، والعمل مع أعضاء لجانه، بما يمثلونهُ من قيمةٍ فكريةٍ وثقافيةٍ مُتميزة، وما يحملونهُ من خبراتٍ عميقة، لتعزيزِ مكانته، كمنارةٍ ثقافيةٍ رائدةٍ.

من جانبه، أكد الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أن اجتماع المجلس يتزامن مع مرور ستة أشهر على صدور القرار الوزاري بتشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة الأربع والعشرين في إطار الشعب الثلاث: السياسات والتنمية الثقافية، الفنون والآداب، العلوم الاجتماعية، وهذه اللجان التي تُعد داعمًا رئيسًا للمجلس الأعلى للثقافة في تحقيق رسالته وإنجاز مهامه، وخلال هذه الفترة، عقدت اللجان حوالي 170 اجتماعًا، خرجت فيها بعدد من التوصيات والمقترحات المهمة، كما نظم المجلس من خلال هذه اللجان أكثر من 220 نشاطا، تفاوتت ما بين مؤتمرات اليوم الواحد والندوات والمحاضرات والموائد المستديرة والحلقات النقاشية والورش، داخل المجلس وخارجه، تناولت جميعها موضوعات جارية ومهمة، بمشاركة العديد من المفكرين والمبدعين تم فيها عرض الكثير من الأفكار والطروحات وتبادل الرؤى والآراء.

إضافة إلى ذلك، فقد شارك المجلس في مؤتمرين مهمين خلال الأشهر الستة الفائتة، بالشراكة مع مؤسسات ثقافية عربية مرموقة، وخلال تلك الفترة أيضا، أصدر المجلس الأعلى للثقافة مجموعة مهمة من الإصدارات بلغ عددها 44 كتابًا، كان من أهمها استكمال موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية"، وهو العمل الموسوعي الأول من نوعه الذي يوثق لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية على مدى عقود، بالاضافة إلى المشاركة في 13 معرضًا، ودعم أكثر من 20 مكتبة عامة ومكتبات الجامعات والمدارس،

وأكد عزمي أن هذه الإنجازات وغيرها، تحققت بموجب الدعم الكبير الذي يلقاه المجلس من معالي وزيرة الثقافة، ومتابعتها المستمرة لأعمال وأنشطة المجلس الأعلى للثقافة.

ووجه عزمي، الشكر، للعاملين بالمجلس الأعلى للثقافة، لما بذلوه من جهدِ في تنظيم هذا الاجتماع.

حيث جاءت قائمة الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية كالتالي:-



أولاً: جائزة الدولة التشجيعية في الفنون

1- فرع العمارة المتوافقة بيئيًا

حُجبت الجائزة

2- فرع إخراج الفيلم القصير

المخرج/ محي الدين يحيي محمد نبيل محمد أحمد

العمل الفائز: فيلم بعنوان "شقة المبتديان"

3- فرع الفنون الجدارية (الجائزة مناصفة)

• الفنانة/ مها جميل عبد الكريم

• الفنان/ علي عبد الفتاح يوسف

العمل الفائز: العمل الجداري المشترك بعنوان "الأمل والتفاؤل"

4- فرع الطبعة الفنية اليدوية (جرافيك)

• الدكتور/ شادي عبد الفتاح محمد عبد القادر أبو ريدة

العمل الفائز: عمل فني مكون من 14 قطعة بعنوان "انزوائيات"

5- فرع تطبيق إليكتروني لمرحلة ماقبل المدرسة

• الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد محمود حيدر

العمل الفائز: تطبيق بعنوان "كتب راديو- مكتبة نورى"

6- فرع الأبحاث المسرحية

• الأستاذة / نوران مهدي عبد العزيز عزيز

العمل الفائز: بحث بعنوان: "الجسد بين الواقعي والرقمي في العروض المسرحية الراقصة (عرض بكسل لمراد مرزوقي نموذجًا)"

7- فرع الأزياء التقليدية المصرية - (جمع وتوثيق)

حُجبت الجائزة

8- فرع كتابة أغاني لكورال متعدد التصويت (الجائزة مناصفة بين العملين)

• الفنان/ حمدى وجيه محمد مصطفى صيام

العمل الفائز: النور البعيد

• الفنان/ ياسين محمد محجوب محمد حسن

العمل الفائز: الله معين

ثانيًا: في مجال الآداب

وقد فاز بجائزة الدولة التشجيعية في الآداب الآتي أسماءهم:

1- فرع السرد القصصي والروائي (جائزتان)

• الأستاذ/ مارك أمجد فاروق جرجس

العمل الفائز: رواية بعنوان "القبودان"

• الأستاذة/ فاطمة محمد أحمد محمد الشريف

العمل الفائز: مجموعة قصصية بعنوان "حين يغيب العالم"

2- فرع شعر الفصحى والعامية (جائزتان)

• الشاعر/ محمد أحمد حسن سالم حسان (محمد عرب صالح)

العمل الفائز: ديوان فصحى بعنوان" دائرة حمراء حول رأسي"

• الشاعرة/ ريم أحمد محمد المنجي

العمل الفائز: ديوان عامية بعنوان "روايح زين"

3- فرع الترجمة من العربية وإليها (جائزتان)

• الدكتور/ هشام زغلول عبد الفتاح علي

العمل الفائز: ترجمة كتاب "النقد الثقافي: النظرية الأدبية وما بعد البنيوية"

• مارك مجدي توفيق بشاى

العمل الفائز: ترجمة كتاب "لويس ألتوسير"

4- فرع الدراسات الأدبية واللغوية (جائزتان)

• الدكتور/ محمد حسانين إمام حسانين

العمل الفائز: سيميائية الحضور الذكوري والأنثوي في التجربة المسرحية عند صفاء البيلي

• الدكتور/ محمد محمود حسين محمد

العمل الفائز: كتاب " التحول الدرامي وانفتاح المتخيل السردي"

ثالثًا: في مجال العلوم الاجتماعية

وقد فاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية الآتي أسماءهم:

1- فرع التاريخ والآثار وحفظ التراث

الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد كمال عبد العظيم

العمل الفائز: كتاب "الفسطاط وأبوابها"

2- فرع الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية

• الدكتور/ عبد الفتاح السيد عبد الفتاح حجازي "عبد الفتاح عاشور"

العمل الفائز: كتاب "الوحدات السكنية الشاغرة في مصر بين الأزمة والمواجهة"

3- فرع الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجيا

• الدكتور/ أحمد شوقي حسن

العمل الفائز: كتاب "متحف الفيديو"

4- فرع التربية وعلم النفس

• الدكتور/ أحمد حسني صالح متولي

العمل الفائز: بحث بعنوان: Fostering computational thinking through unplugged activities.

5- فرع الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات

• الدكتور/ محمد عبد الفتاح شرف الدين إبراهيم

العمل الفائز: 32 حلقة علمية بعنوان "شرفشتاين"

6- فرع علوم الإدارة (الجائزة مناصفة بين العملين)

• الأستاذة/ ميرفانا ماهر وهيب جرجس

العمل الفائز: شبكات السلطة والمال

• الدكتورة/ هبة أحمد عباس علي

العمل الفائز:

Corporate Dividend Policy in Time of COVID-19 Evidence from the G-12 countries.

7- فرع الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف

• الدكتور/ محمد أحمد محمد محمد (محمد عبد السلام)

العمل الفائز: كتاب "العرض المتحفي"

8- فرع الثقافة العلمية (الجائزة مناصفة بين العملين)

فريق العمل الأول:

• الأستاذة/ سلمى يحيى محمد أحمد بنسبة مشاركة

• الدكتورة/ نيرة محمد عبد القوي السيد بنسبة مشاركة

• الدكتور/ هشام علي حامد الشوكي بنسبة مشاركة

العمل الفائز: بحث بعنوان:

“Ameliorative effect of zinc oxide-chitosan conjugates on the anticancer activity of Cisplatin: Approach for Breast Cancer Treatment”

• الأستاذ/ أحمد أشرف محمد صدقى العصار

العمل الفائز: سلسة "رسائل الماء"



رابعًا: في مجال العلوم القانونية والاقتصادية

وقد فاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية الآتي أسماءهم:

1- فرع العدالة الناجزة وتأثيرها على الأسرة والمجتمع

• الأستاذ الدكتور/ أحمد سيد أحمد محمود

العمل الفائز: كتاب "السندات الخاصة ذات القوة التنفيذية (الأساس – الفعالية)"

2- فرع كفالة الحقوق الثقافية للمرأة المصرية وتأثيرها على الأمن الاجتماعي

• الأستاذة الدكتورة/ نورا عيسى زكريا عبد السلام

العمل الفائز: بحث بعنوان:" الحماية الدستورية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة ضد التمييز متعدد الجوانب.. دراسة تحليلية مقارنة فى ظل دستور 2014"

3- فرع تطور دوائر السياسة الخارجية المصرية

حُجبت الجائزة

4- فرع العلاقات السياسية الدولية – مصر نموذجًا

حُجبت الجائزة



5- فرع الدستور المصري وثقافة المحليات

حُجبت الجائزة

6- فرع دور المؤسسات المصرية في دولة القانون

• الأستاذة الدكتورة/ أسماء محمد عزت محمد كمال عبد المجيد

العمل الفائز: بحث بعنوان: الإصلاح المؤسسي والحوكمة كركيزة أساسية لبناء الدولة المصرية الجديدة

7- فرع الحماية القانونية للحريات في تاريخ مصر

• الدكتور/ محمد عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر

العمل الفائز: معيار التجهيزات المعقولة فى ضوء الحماية الدستورية لأصحاب الإعاقة

8- فرع الأحزاب ودورها في التنشئة السياسية

• الدكتور/ محمد رمضان بشندي

العمل الفائز: الاستقلالية التنظيمية لأحزاب الحركة الاجتماعية – دراسة مقارنة لأحزاب الحرية والعدالة والنهضة والعدالة والتنمية

