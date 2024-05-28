تكريم المتميزين ببرامج التدريب عن بعد بمياه سوهاج

سلم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، شهادة شكر وتقدير إلى مروة فريد، اخصائى التدريب بشركة مياه سوهاج، بحضور نسمة ماهر عطا الله، مسئول التدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمجهوداتها فى تنفيذ خطة التدريب عن العام 2023 - 2024 بنظام التدريب عن بعد On Line، وللتواكب مع مستحدثات ومتطلبات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية .



يأتي ذلك في إطار إهتمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتفعيل التحول الرقمي بهدف الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات وخاصة فى مجال التدريب ونيابة عن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

وأوضحت المهندسة دعاء ناصر مدير الإدارة العامة للتدريب أنه تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية عن بعد ومنها برنامج الأصول الثابتة وبرنامج المصالح الحكومية وحسابات كبار المشتركين وبرنامج التحليل المالي وبرنامج إصلاح الشبكات وتركيب الوصلات.

ومن الجدير بالذكر أن مركز تدريب مياه سوهاج حصل على شهادتى ISO 9001:2015 و ISO 21001:2018 وكذلك اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم وان المركز لديه مدربين معتمدين ويوجد قاعات متطورة ومجهزة باحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة للتدريب.