أرضك تسلم المرحلة الأولى من مشروع "زيزينيا المستقبل"

أعلنت شركة أرضك للتطوير العقاري، عن خطتها المستقبلية وتطلعاتها من خلال توجه متطور تتبناه شركة أرضك للتطوير العقاري، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار سعي الشركة لمواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام في قطاع التطوير العقاري، وتعزيز مكانة أرضك في سوق العقارات المصري والالتزام تجاه عملائها.

تامر العقاد: لدينا خطة طموحة لتحقيق النمو ومواجهة التحديات الراهنة

المهندس تامر العقاد

وفي هذا السياق، صرّح المهندس تامر العقاد، الرئيس التنفيذي لشركة أرضك، بأن الشركة تتبع نهجًا مختلفًا قائمًا على إدارة مكونة من كوادر رائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، موضحًا أن لدينا خطة طموحة لتحقيق النمو ومواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها الشركة نلتزم بتسليم الوحدات للعملاء حسب الجدول الزمني الموضوع ولدينا نموذج أعمال متميز.

شركة أرضك تلتزم بتسليم الوحدات الخاصة بمشروع زيزينيا المستقبل

وأضاف “العقاد”، أن الشركة تلتزم بتسليم الوحدات الخاصة بمشروع زيزينيا المستقبل في الموعد المحدد، تسعى الشركة بجدية لتسليم المرحلة الأولى التي تضم مساحات واسعة تبلغ 30 فدانًا في الربع الثالث من العام الحالي، أما المرحلة الثانية فتبلغ مساحتها 38 فدانًا، ليشمل المشروع أكثر من 2400 وحدة سكنية.

المشروع زيزينيا المستقبل

ويشار إلى أن مشروع زيزينيا المستقبل هو مدينة جديدة متكاملة تقع على بعد دقائق قليلة من العاصمة الإدارية الجديدة وعلى بعد عشر دقائق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتمتد المدينة على مساحة 70 فدان لتشمل أكثر من 2400 وحدة سكنية متنوعة تلبي احتياجات عدد أكبر من العملاء.

وقد طوّرت شركة أرضك للتطوير العقاري أربعة مجمعات سكنية ضخمة في مناطق جغرافية مختلفة في القاهرة الجديدة من ضمنها، زيزينيا القاهرة الجديدة، وزيزينيا روز، وزيزينيا جاردن، وزيزينيا فلاورز بمدينة الشروق، وزيزينيا المستقبل بمدينة المستقبل، بالإضافة إلى مزار مول في الهرم. علاوة على تطوير مشروعات خارج حدود العاصمة في محافظة المنيا.