بغرض سرقتها.. ضبط المتهم بإنهاء حياة مسنة في طوخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بقتل مسنة، بقرية الصالحية دائرة مركز طوخ وذلك بعدما تسلل لمنزلها ليلا بغرض سرقتها، وعندما شعرت به طعنها طعنة أودت بحياتها.

بغرض سرقتها.. ضبط المتهم بقتل مسنة بطوخ

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع مسنة طعنا بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المجني عليها ربة منزل تدعى عواطف. ر، تبلغ من العمر 66 سنة، مقيمة قرية الصالحية دائرة المركز، قتلت على يد أحد جيرانها ويدعى محمد.س عاطل، حيث تسلل لمنزلها بعد منتصف الليل بغرض سرقتها، وعندما شعرت به طعنها طعنة أودت بحياتها وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفى سالم والنقيب أحمد نصر معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

القبض على المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بقليوب

وفي واقعة اخري ؛ تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط المتهم بقتل صديقه خلف مسجد سيدى عواض بمنطقة المجدودة، التابعة لدائرة قسم شرطة قليوب، بسبب مشاجرة نشبت بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، دفن جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة بمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية ،عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا لغرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في وسط الشارع خلف مسجد سيدي عواد بمنطقة المجدودة، التابعة لدائرة قسم قليوب.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم قليوب، إلى محل البلاغ خلف مسجد سيدى عواد بمنطقة المجدودة، حيث تم العثور على جثة شاب يدعى روبي. ا، وتبين أن المتهم يدعى سموكة، قام بقتله بسبب خلافات بينهم، مما نشبت مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن صديقه منها طعنات نافذة، على مرأى ومسمع من الجميع، مما تسبب في مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطرت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.