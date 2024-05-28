مصر تدعم مبادرة الصحة النباتية في إفريقيا لتعزيز الأمن الغذائي والتجارة الدولية

اجتمع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور أسامة الليثي، السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، لبحث سبل دعم مبادرة الصحة النباتية في أفريقيا (APP).

الصحة النباتية في إفريقيا

أشاد القصير بدور الاتفاقية في مواجهة تحديات الصحة النباتية في إفريقيا، والتي تُسبب خسائر فادحة في الإنتاجية الغذائية وتُعيق التجارة الدولية.

عرض الليثي آليات المبادرة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية للكشف المبكر عن الآفات والأمراض.



تُعد المبادرة أداة حيوية لدعم منظومة الصحة النباتية في الدول الأفريقية الخمسين وأربع، وتُساهم في تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال.



المشروع يدعم جهود مصر لمكافحة الآفات التي تُلحق الضرر بالإنتاج الزراعي.

تم اختيار مصر في سبتمبر 2023 للاستفادة من المبادرة، لتكون نواة لتطبيقها في جميع دول إفريقيا.

حضر الاجتماع:

من الجانب المصري:

الدكتور سعد موسي، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والإدارة المركزية للحجر الزراعي.

الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية.



من جانب الفاو:

السيد اروب دنج، رئيس قسم الاتصالات.

السيدة أنيتا تباساج، استشارية التواصل بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

الآثار المترتبة:

تُساهم المبادرة في تعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا من خلال الحد من خسائر المحاصيل.

تُسهل التجارة الدولية للمنتجات الزراعية بين الدول الأفريقية والعالم.

تُعزز القدرات الوطنية في مجال الصحة النباتية.