مجلس أمناء جائزة الشاعر عبدالستار سليم تنظم حفلاً لتسليم الجوائز للفائزين أول يونيو المقبل

أعلن مجلس أمناء جائزة الشاعر عبدالستار سليم، عن تنظيم الحفل السنوي لتوزيع جوائز الدورة الرابعة لجائزة الشاعر عبد الستار سليم للشعر والنقد، وذلك يوم السبت الأول من يونيو المقبل.

وقال د. شادي عبدالستار سليم نائب رئيس مجلس الأمناء ، أن هذه هى الدورة الرابعة للجائزة والتي تحمل اسم "دورة الأقصى"، لنركز على دعم أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وانتهاكات حقوقهم الإنسانية، من خلال تكريم أصحاب الإبداعات المتميزة في مجالي الشعر والنقد - فيما يخص شعر المقاومة.

وتابع قائلاً: وشعر المقاومة والذى يعبر عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني الأبى كما يتم تسليط الضوء على المعاناة الكبرى التى يعانيها الشعب الفلسطيني وخصوصا فى غزة والدور المصرى الرائد فى دعم القضية الفلسطينية على المستوى الرسمى والمستوى الشعبى ايضاً.

وقال " سليم" أنه في ذكرى مولد الشاعر عبد الستار سليم والحفل السنوي لتوزيع جوائز الدورة الرابعة مشيراً إلي أن مجلس أمناء الجائزة يسعي جاهداً لاستشراف آفاق جديدة في الحقل الشعري والنقدي، وتعمل الجائزة على اكتشاف المواهب الشابة وصقلها وتقديمها للوسط الأدبي.

وأعلن "د. شادي" ، أن مجلس الأمناء سيقوم بتكريم الكاتب والإذاعي الكبير سعد قليعي باعتباره "شخصية العام الأدبية" للجائزة، تقديرا لجهوده المخلصة في خدمة الحقل الأدبي والثقافي.

ولفت إلى أنه من المقرر حضور المستشار الثقافي لسفارة فلسطين في القاهرة، وكذلك نخبة من الشعراء والنقاد والمثقفين والصحفيين والإعلاميين، للمشاركة في الحفل.

