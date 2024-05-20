حبيبة الشاعر: اهتمام إعلامي دولي بالمسابقة.. والفعاليات دعاية قوية للسياحة المصرية

جميلات توب موديل : شواطئ الغردقة هي الأجمل في العالم

في إطار استضافتها وتنظيمها فعاليات المسابقة الدولية الشهيرة منافسات مسابقة «توب موديل» 2024، ” Top Model of the World .. نظمت مجموعة فنادق صن رايز عدد من الرحلات والفعاليات السياحية للمشاركات في المسابقة والذين يبلغ عددهن ٤٠ متسابقة من ٤٠ دولة .

و تضمنت الفعاليات زيارات لشواطئ الغردقة وبعض معالمها السياحية ، بجانب زيارة عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية التابعة لمجموعة صن رايز لاسيما بان المنتجعات منتشرة فى جميع ارجاء الغردقة ، واستمتعوا بشوارع الغردقة وشراء بعض القطع المتعلقة بمصر بشكل عام والغردقة بشكل خاص للذكرى، بالإضافة الى المنتجعات الموجودة على شواطئ الغردقة،

وقامت خلالها المتسابقات بممارسة السباحة والغوص واللعب مع الأسماك ومشاهدة اجمل الشعاب المرجانية التي تشتهر بها الغردقة ، و أشادت المتسابقات بروعة المناظر التي شاهدوها مؤكدين انها الأجمل في العالم كله.

و أكدت حبيبة الشاعر رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة ونائب رئيس مجموعة صن رايز ان تلك الفعاليات تم تغطيتها إعلاميا حول العالم بجانب نشرها بكافة وسائل التواصل الاجتماعي مما يعد دعاية قوية للغردقة بشكل خاص والسياحة المصرية بشكل عام، واوضحت أن الهدف الأساسي لصن رايز من تنظيم المسابقة هو تحقيق الترويج للمقاصد السياحية المختلفة فى مصر، مشيرة الي ان المسابقة تحظى بمتابعة عالمية وتغطية إعلامية واسعة من قنوات أجنبية ومجلات متخصصة.

واضافت حبيبة الشاعر ان فعاليات المسابقة مستمرة حتي يوم 24 مايو الحالي لإعلان الفائزة باللقب والوصيفتين و‏‎تتنافس فيها 40 عارضة من أجمل العارضات من مختلف دول العالم

واشارت رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة الى ان الحفل الختامى سيقام فى فندق تانوك التابع للمجموعة بمنتجع أزها الشهير بالعين السخنة، مؤكدة على وجود استعدادات ضخمة لفاعليات الحفل الختامى، خاصة بحضور عدد كبير من وسائل الاعلام المحلية والدولية التى ستنقل الحفل بشكل مباشر وترصد مدى سعادة المشاركات بزيارتهم لمصر، لاسيما وأن إقامة مثل تلك الأحداث والفعاليات تصب في صالح السياحة المصرية باعتباره وسيلة جيدة للدعاية والتنشيط السياحي و تأكيد علي أمن وأمان مصر .

وقالت حبيبة الشاعر، أن تنظيم الحفل فى مدينة العين السخنة جاء لتنشيط الحركة السياحية ف المدينة ولفت انظار العالم الى تلك المدينة المتميزة، لاسيما وان الحفل الختامى سيحضره باقة متميزة من رموز المجتمع السياحى والفنى و الرياضي وغيرهم، لتحقيق حالة من الرواج السياحى، مشيرة الى الحفل الختامى يساعد على الترويج للسياحة الترفيهيه وسياحة المهرجانات بخلاف السياحة الشاطئية.



وتهدف منافسات «توب موديلز» النوعية، إلى تنشيط السياحة في المدن التي تقام بها، وهي دعاية مباشرة للسياحة في البحر الأحمر، خاصة مع وجود قنوات أجنبية ومجلات متخصصة لمتابعة فعاليات هذه المسابقات والمهرجانات، حيث يتم إظهار المعالم السياحية لهذه المدن التي تستضيف المسابقة على أغلفة المجلات المتخصصة، وسط حضور جماهيري كبير من السائحين الأجانب والمصريين والمهتمين بالموضة.

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