رئيس محلية قوص يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي

تابع ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، سير العمل بالمركز التكنولوجي للوقوف على نسب الانجاز بملف التصالح علي مخالفات البناء بعد دخول لائحته حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الجاري.

التقي رئيس الوحدة لمركز ومدينة قوص، خلال زيارته للمركز التكنولوجي بالعديد من المواطنين وقام بشرح وتوضيح الاجراءات القانونية لهم، موصي العاملين بالمركز بضرورة حسن استقبالهم وتبسيط اجراءات تلقي الطلبات بما يحقق الصالح العام، لافتًا إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية ومستمرة لهذا الملف، لتقييم معدلات الأداء والوقوف علي نسب الانجاز وكذلك للتعرف علي مواطن الضعف والعمل علي تذليلها.

وأضاف حمادي، أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح " على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات في أماكن واضحة.

وأكد رئيس المركز، ضرورة انجاز هذا الملف كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وعل هامش زيارته أكد حمادي أن المراكز التكنولوجية نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من الادارة المحلية بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

محافظ قنا والقيادات التنفيذية يواصلون استقبال المواطنين للاستماع الى شكواهم

وفى سياقا اخر، واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، المواطنين بمكتبهما، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة بحضورحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،وسمية حسن مديرة ادارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا استقبل المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين .

ووجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.