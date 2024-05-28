مشروعات حياة كريمة تدخل الخدمة وترسم البسمة على وجوه أهالي زفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أحدثت التطوير الشامل للريف المصري، تحقق إنجازات في كل يوم على أرض قرى زفتى فتم الانتهاء من مشروعات وبدء التأثيث والتشغيل التجريبي للأخرى لتنطلق أيادي السعي نحو الخير وتبدأ أولى خطوات الحصاد بتشغيل المشروعات التي تخدم 54 قرية و88 تابعا يستفيد منها 599 ألف مواطن، جاء ذلك خلال جولتة الصباحية التي قام بها لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات الرصف والتطوير بزفتى .

بدأت الجولة بمتابعة المحافظ، التشغيل التجريبي لمركز شباب السملاوية ومركز شباب كفر الديب بعد تأثيثهم وفرشهم ضمن 6 مراكز شباب بقرى مركز زفتى( كفر نواي، كفر الديب، السملاوية، العايشه ،سندبسط ، كفر شبرا قلوج ) لخدمة شباب تلك القرى ، وأشار المحافظ ان المبادرة الرئاسية قامت بتطوير وبناء مراكز شباب التي لها أهمية بالغة انطلاقًا من كونها مكانًا رياضيًا وترفيهيًا وثقافيًا واجتماعيًا يستفيد بها أطياف المجتمع بطبقاته الاجتماعية المختلفة في اطار اهتمام القيادة السياسية وتأكيدها الدائم أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها ، وطريقها نحو النهوض والتقدم .

وتفقد المحافظ، التشغيل التجريبي للمجمع الزراعي البيطري بقرية سندبسط كأول مجمع زراعي بيطري يدخل الخدمة تجريبيا بقرى مركز زفتى عقب نهو أعمال الفرش والتجهيز والتأثيث الخاصة به ويضم المجمع (جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعي)، ووحدة بيطرية ، كما تم نهو الأعمال ب8 مجمعات زراعية بيطرية بمركز زفتى بنسبة ١٠٠% و يجري نهو اجراءات استلمها لتشغيلها التجريبي قريبا .

وحرص المحافظ، على متابعة فعاليات اول ندوة ارشاد زراعي والتي اقامتها مديريتي الزراعة والطب البيطري لتوعية المزارعين بالذبح داخل المجازر وبالطرق الصحيحة وكيفية التأكد من سلامة الاضحية استعدادا لعيد الاضحى المبارك ، واشار المحافظ الى ان المحافظة تضم 20 مجزر موزعة على مستوى المراكز والمدن لذبح الأضاحي بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك، وأضاف ان المحافظة قامت بتحرير فيديو لتوعية المواطنين وحثهم على الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة واختيار الذبيحة الصحيحة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم. واستمرت الجولة بمتابعة الاعمال بمحطة معالجة نهطاي والتي تعمل بطافة 5000م3/يوم ويصب عليها قرى مجلس قروي نهطاي وقرى مجلس قروي سنبو الكبرى.

وفي سياق متصل تابع المحافظ، أعمال الرصف والتطوير الجارية بزفتى فتفقد المحافظ أعمال تطوير الرصيف المقابل لطريق مركز طب الأسرة بنهطاي حيث يتم انشاء رصيف انترلوك وبلدورات امام وحدة طب الاسرة بنهطاي بطول 110 متر وعرض 12 متر للحفاظ على المظهر الجمالي و الحضاري لقرية نهطاي النموذجية ، كما يتم إقامة أماكن انتظار للسيارات أمام الوحدة منعا للتكدس المروري.

وتابع رحمي، أعمال تطوير شارع الجيش القبلي بمدينة زفتى ، حيث يتم رصف وتطوير الجزيرة بطول 450 م تبدأ من محطة مياه الشرب حتى مدرسة الصنائع لتكون متنفسًا حضاريا لأهالي زفتى و من أجل إضفاء لمسة جمالية على الشوارع بالإضافة إلى إنشاء أماكن تصلح ساحات انتظار للسيارات بأسلوب حضاري لمواجهة التكدس المرورى بزفتى .

واختتم المحافظ، جولته بتفقد أعمال ترميم وتطوير وصلة بامتداد طريق سكة طنطا بزفتى، بطول 190 مترا وعرض 10 أمتار من بزينة غراب، مرورا بالبنك الأهلي حتى شارع الجيش بمدينة زفتى .