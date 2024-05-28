الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باكستانيون يهربون للأنهار فرارًا من موجة حر تجاوزت 50 درجة مئوية.. فيديو

تجاوزت الموجة الحارة
تجاوزت الموجة الحارة في باكستان الـ 50 درجة مئوية

شهدت أجزاء من باكستان موجة حر قاسية حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية في بعض المناطق يوم الاثنين، بما في ذلك منطقة سوكور الجنوبية.

ومن المتوقع أن تستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة قبل هطول الأمطار الموسمية، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية.

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وسُجلت العديد من حالات ضربات الشمس والجفاف في البلاد، ويعمل الأطباء على علاج المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفيات.

وفي مدينة سوكور، أُقيمت مخيمات إغاثة تديرها متطوعون لتوفير المياه المثلجة للناس تحسبًا لزيادة عدد المصابين بضربات الشمس.

وتأتي هذه المبادرة في ظل اتهامات المواطنين للحكومة بالتقاعس عن تقديم المساعدة اللازمة لمواجهة موجة الحر.

ولجأ الناس أيضًا إلى مياه نهر السند الشهير للنجاة من حرارة الجو الشديدة.

ويضطر جافيد أحمد وأصدقاؤه للذهاب إلى نهر السند يوميًا للسباحة والاستحمام للهروب من درجات الحرارة المرتفعة.

وحثت السلطات الناس على البقاء في منازلهم وشرب السوائل وتجنب السفر غير الضروري للحد من خطر ضربات الشمس.

ومع ذلك، يقول العمال إنهم بحاجة إلى الخروج للعمل لإعالة أسرهم.

وحذر المسؤولون من أن موجة الحر الحالية هي نتيجة لتغير المناخ، وهي أحدث كارثة مرتبطة بالمناخ التي تضرب البلاد في السنوات الأخيرة.

 

 

 

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