أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في موجة حر شديدة تجتاح مالي

لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في مالي، بسبب موجة الحر الشديد التي ضربت البلاد الشهر الماضي، حسب التقارير.

بلدة كايس الجنوبية الغربية

وفي الأسبوع الماضي، سجلت بلدة كايس الجنوبية الغربية درجة حرارة عالية بلغت 48.5 درجة مئوية، سيكون اليوم الأكثر سخونة في تاريخ إفريقيا المسجل في أبريل ، وفقا لخبراء الأرصاد الجوية.

واستقبل مستشفى غابرييل توريه في العاصمة باماكو 102 من المرضى المصابين بالحرارة الذين توفوا لدى وصولهم، حسبما ذكر موقع إذاعة فرنسا الدولية الإخباري.

وكان معظمهم فوق سن 60 عاما ويعانون من أمراض مزمنة، ودجيبو ماهامان جانغو، رئيس قسم التخدير.

وضعت بعض المصادر المحلية عدد القتلي أكتر من 250 في ثلاثة أيام.

كشف لاجي ديباتيري ، صاحب دار جنازة:" لقد شهدنا زيادة في عدد الوفيات ، والمشرحة أكثر امتلاء، إن العائلات مجبرة على الاحتفاظ بجثث الأقارب في المنزل.

وحث المسؤولون السكان على البقاء في مناطق جيدة التهوية وتقييد التعلم لأطفال المدارس لأن الشباب وكبار السن هم الأكثر ضعفا، حسبما ذكرت محطة تلفزيون ORTM التي تديرها الدولة في مالي.

قامت السلطات بتقصير وتغيير ساعات الدراسة لطلاب المدارس الابتدائية لحمايتهم من درجات الحرارة القاتلة.

وتعزى درجات الحرارة المرتفعة إلى ظاهرة النينيو الجوية، التي رفعت درجات حرارة المحيطات والغلاف الجوي.

ولم يعلق المجلس العسكري المالي بعد على ارتفاع درجات الحرارة.

جنوب السودان

شهد جنوب السودان في السنوات الأخيرة آثارا ضارة لتغير المناخ، حيث تم الإبلاغ عن الحرارة الشديدة والفيضانات والجفاف خلال مواسم مختلفة.

خلال موجة الحر الأسبوع الماضي ، سجلت البلاد درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت).

تم حث المعلمين على تقليل أنشطة الملعب إلى الصباح الباكر أو في الداخل ، وتهوية الفصول الدراسية ، وتوفير المياه أثناء وقت المدرسة ومراقبة الأطفال بحثا عن علامات الإنهاك الحراري وضربة الشمس.

وخصت وزيرة الصحة يولاندا أويل دينق ولايات شمال بحر الغزال وواراب والوحدة وأعالي النيل بأنها أكثر المناطق تضررا.

وظلت مؤسسات التعليم العالي مفتوحة.

كما استمرت بعض المدارس في المناطق الريفية على الرغم من تحذير وزارة التعليم.

تقول حكومة جنوب السودان، إن جميع المدارس ستعيد فتح أبوابها الأسبوع المقبل، بعد أن أغلقت أبوابها بسبب موجة الحر الشديدة التي شهدت ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

يشعر الناس بالارتياح لأنه من المتوقع أن يبدأ موسم الأمطار قريبا، وتوفي ما لا يقل عن 15 شخصا بسبب "الحرارة المفرطة" الأسبوع الماضي، وفقا للسلطات.

ويوضحون أن المعلمين يجب أن يظلوا حذرين عند عودة الطلاب ، مع الحفاظ على أي أنشطة في الملعب حتى الصباح الباكر ويفضل الاحتفاظ بها في الداخل.

وتتمثل النصيحة أيضا في تهوية الفصول الدراسية، وتوفير المياه للمتعلمين خلال أوقات الدراسة، ومراقبة الأطفال، وخاصة الصغار منهم، بحثا عن علامات الإنهاك الحراري وضربة الشمس، وتنبيه المسعفين في حالة حدوث مثل هذه الحالات.

وأضافت وزارات التعليم العام والصحة والبيئة، أنها ستواصل مراقبة الأحوال الجوية في جنوب السودان عن كثب وستقدم المشورة للجمهور وفقا لذلك.

تبدأ دولة جنوب السودان، بغلق كافة المدارس في انحاء ولايتها، على غرار الموجة الحارة التي تتعرض لها البلادة والمتوقع استمراها لمدة اسبوعين.

نصحت وزارتا الصحة والتعليم الآباء بإبقاء جميع الأطفال في منازلهم حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت) ، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم السبت.

وحذروا من أن أي مدرسة يتم فتحها خلال تلك الفترة سيتم سحب تسجيلها، لكنهم لم يحددوا المدة التي ستبقى فيها المدارس مغلقة.

وقالت الوزارات إنها "ستواصل مراقبة الوضع وإبلاغ الجمهور وفقا لذلك".

ورحب بيتر قرنق، وهو أحد سكان العاصمة جوبا، بالقرار، وقال إنه "يجب ربط المدارس بشبكة الكهرباء" لتمكين تركيب مكيفات الهواء.

جنوب السودان، وهي واحدة من أحدث دول العالم، معرضة بشكل خاص لتغير المناخ مع موجات الحر الشائعة ولكن نادرا ما تتجاوز 40 درجة مئوية.