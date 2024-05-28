مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاتق النار مع الشرطة بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بأسيوط، في القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة- سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل- إتلاف – حيازة أسلحة نارية وذخيرة - مشاجرة وإطلاق أعيرة - "ومحكوم عليه بالإعدام فى جناية قتل عمد"، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، خرجت قوة أمنية للقبض عليه وفور مشاهدته لهم بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعهم للتعامل معه وأسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بحوزته وبمسكنه على (9 بنادق آلية – 11 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى – 9 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطارمواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

وفي سياق آخر شهدت منطقة كوبرى البغدادى العلوى شمال مدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 11 مواطنا من الركاب بإصابات طفيفة وكدمات وجروح، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من مسئولي غرفة الأزمات والكوارث بديوان محافظة الأقصر يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 11 مواطنين من الركاب بإصابات طفيفة وكدمات وجروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما لقيت طفلة في الثالثة من عمرها مصرعها، إثر سقوطها في بئر للصرف الصحي بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة لمستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بسقوط طفلة في الثالثة من عمرها في بئر للصرف الصحي، بمنطقة الساخنة بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين سقوط طفلة تدعي لوجينا صبري منصور 3 سنوات، وتم استخراج الجثة ونقلها الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.