محافظ القليوبية يتفقد عدداً من المصانع الخاصة بالمواد الغذائية

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على أهمية تكاتُف جميع الجهات لتشجيع المنتج والصناعة الوطنية لزيادة الإستثمارات المحلية والنهوض بالصناعة المصرية التي تسهُم بشكل كبير في وجود فرص عمل حقيقية للقضاء على البطالة ودفع عجلة الإنتاج، مؤكداً حرصه على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة سُبل دعم قطاع الصناعة بإعتباره أحد أهم القطاعات التي من شأنها أن تُسهم في تحقيق المُعدلات المرجوة لنمو الإقتصاد المصريّ، منوهاً في هذا الصدد بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تكون هناك إستراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعياً لتعظيم الإستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.

محافظ القليوبية يتفقد عدداً من المصانع الخاصة بالصناعات الغذائية ..

حرص عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على القيام بجولة تفقدية لعدد من المصانع الموجودة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، وذلك في إطار دعم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وتوفير كافة احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل كافة المعوقات أمامهم، في سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عالي من الجودة للمنافسة في الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة حيث تفقد 4 مصانع لتعبئه وتغليف فواكه مجمده وخضروات وعصائر ، وانتاج البيض والتمور لتعبئه الخضروات المجففه .

واستمع الهجان، لشرح تفصيلي حول معدلات العمل والإنتاج داخل المصانع، حيث أشاد بالمنتجات التي تقوم المصانع بتصنيعها، والتي يتم تصديرها للخارج، لافتا إلى أن المحافظة شهدت صناعات تعمل على دعم السوق المحلي وتوفر صناعة محلية مهمة وتوفر فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم في الارتقاء بالمستوى الصناعي .

والتقى محافظ القليوبية، بعدد من العاملين بتلك المصانع، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية ببنها، كما تفقد خطوط ومراحل الإنتاج والأقسام المختلفة للتأكد من جودة المنتجات، مشددا على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والسلامة داخل المصانع لتحقيق منتجات غذائية على أعلى درجة من الكفاءة .



وأشاد محافظ القليوبية، بالدور المهم والحيوي لتلك الشركات والمصانع في دفع وتطوير الصناعات المصرية والاستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية المتاحة والارتكاز على الميزة التنافسية، مما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وخلق فرص عمل جادة للشباب ومن ثم زيادة معدلات مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وزيادة معدلات التصدير .

وأكد محافظ القليوبية، على حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي وبما يساهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية.



ووجه الهجان، بتأهيل المنطقه الخضراء المحيطة بالمنطقه الاستثمارية بشكل شامل، بما في ذلك قص الأشجار وزيادة عدد الأشجار بشكل منتظم، والاهتمام بأعمال الصيانة والري لضمان مظهرها الجمالي، كما أكد على منع أي إشغالات للباعة الجائلين بها، والتعامل بحزم مع المخالفين.



ورافق المحافظ بالجولة كل من المحاسب محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها والأستاذ أحمد منصور المدير التنفيذي للمنطقة الاستثمارية ببنها.