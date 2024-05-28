مطار مرسي مطروح الدولي يستقبل أولى الرحلات القادمة من وارسو

بعد توقف دام لأكثر من عامين ..

في إطار جهود وزارة الطيران المدني نحو تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من أوربا إلى مناطق الجذب السياحي المصري،، استقبل اليوم مطار مرسي مطروح الدولي أولى الرحلات القادمة من العاصمة البولندية وارسو، وذلك بعد توقف دام لمدة عامين، وقد كان علي متن الطائرة ١٢١ راكبًا.

وقد تم استقبال الطائرة من جانب إدارة المطار،، حيث قامت إدارة العلاقات العامة والعمليات بالترحيب بالركاب السائحين وتم توزيع الورود والشيكولاتة عليهم والهدايا التذكارية وكتيبات سياحية تعريفية عن مدينة مرسي مطروح.

وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن استقبال مطار مرسي مطروح الدولي للعديد من الرحلات القادمة من أوروبا خلال هذا الموسم يأتي فى إطار توجيهات وزير الطيران المدني باستقبال مزيد من الأفواج السياحية وتيسير كافة الإجراءات وسُبل الدعم اللازمة لزائري مصر من أجل الظهور بالشكل اللائق أمام القادمين من مختلف دول العالم والخروج بموسم صيف سياحي ناجح ومتميز .

وفي الإطار نفسه؛ من المتوقع أن يستقبل مطار مرسي مطروح الدولي خلال الموسم الصيفي الحالي أعداد كبيره من الأفواج السياحية على متن عدة رحلات قد يصل عددها 25 رحلة أسبوعيًا قادمين من كلا من دول إيطاليا - التشيك - سلوفاكيا - بولندا - المجر - بلغاريا؛ في ضوء تفضيل العديد من السائحين لزيارة مدينة مرسي مطروح لما تتمتع به من شواطئ ساحرة وطبيعة خلابة.

جدير بالذكر أن مطار مرسي مطروح الدولي قد شهد تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة في ضوء ما تشهده منطقة الساحل الشمالي من طفرة تنموية ومشروعات استثمارية سياحية ضخمة مما يعزز فرص التنمية وخصوصًا في منطقة رأس الحكمة التي تعد أحد أهم المناطق ضمن المخطط الاستراتيجي للتنمية السياحية والعمرانية في مصر ومركزا عالميًا للسياحة في منطقة الشرق الأوسط.