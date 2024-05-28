فلسطين: الغطاء الأمريكي يشجع الاحتلال الإسرائيلي علي مواصلة جرائمه في غزة

أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، مني الخليلي، أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية العدوان الإسرائيلي علي غزة باستخدامها حق "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي.

وقالت الخليلي في مداخلة خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم /الثلاثاء/ ،:"إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل جرائمها بحق الفلسطينيين في غزة وأخرها قصف خيام النازحين برفح الفلسطينية"، مؤكدة أن الغطاء الأمريكي يشجع الاحتلال الإسرائيلي علي مواصلة جرائمه في غزة.

وشددت على ضرورة محاسبة المجتمع الدولي لإسرائيل بشأن جرائمها ضد الفلسطنيين في غزة، لافتة إلى أن إسرائيل تجاهلت قرارات محكمة العدل الدولية وكثفت عمليات القتل والاستهداف في رفح الفلسطينية.

وأضافت أن الاحتلال يفرض حصارا اقتصاديا علي أموال الفلسطينيين، كما يستخدم سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيسعي لأخذ حقوقه كاملة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، مني الخليلي، إن المجتمع الدولي يجب أن يفرض عقوبات علي إسرائيل، لتحديها جميع القوانين الدولية والإنسانية، ولإجبارها علي الخضوع للقرارات الدولية.

وأشارت إلى أن اعتراض الولايات المتحدة على قرار وقف اطلاق النار في غزة، كشفها أمام أنظار العالم، وأصبحت عارية أمام المنظومة الدولية.

الرئيس الإماراتي يصل إلى كوريا الجنوبية في زيارة دولة تستمر يومين

وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الكورية الجنوبية /سول/، في زيارة دولة تستمر يومين، في زيارة هي الأولى لرئيس إماراتي للبلاد؛ لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول.

والتقى الرئيس الإماراتي - في أعقاب وصوله إلى سول، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - مع رؤساء مجموعات الأعمال الكبيرة في كوريا الجنوبية، بما في ذلك رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه-يونغ، ورئيس مجموعة هيونداي موتور جيونغ إوي-سون، ورئيس مجموعة "إس كيه" تشوي تيه-وون؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الأعمال مثل التكنولوجيا المتقدمة، والدفاع والطاقة.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد قام بزيارة دولة إلى الإمارات العربية المتحدة في يناير 2023 وعقد اجتماعا مع الرئيس الإماراتي، اتفقا خلاله على توسيع التعاون في قطاعات الطاقة النووية والأسلحة والطاقة وغيرها.

وزير الإعلام اليمني يؤكد مليشيات الحوثي تختطف آلاف المدنيين للمزايدة السياسية

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن مليشيات الحوثي الإرهابية، تختطف آلاف المدنيين من الشوارع العامة ونقاط التفتيش، والمنازل والمساجد والأسواق ومقار أعمالهم، وتخفيهم قسرياً لأعوام في معتقلاتها غير القانونية، دون أن توجه لهم أي تهم.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء اليمنية"سبأ"، أن المليشيات الحوثية تعلن إطلاق عدد محدود من أولئك المختطفين تحت مسمى "مبادرات إنسانيه من طرف واحد" للتغطية على جريمة اختطافهم.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تواصل استغلال مأساة المخفيين قسراً في معتقلاتها، للمزايدة السياسية والإعلامية، وتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، والهروب من تنفيذ التزاماتها بتبادل كامل للأسري والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) التي نص عليها اتفاق استوكهولم، وعرقلة إنجاز أي تقدم حقيقي في هذا الملف الإنساني.

وقال الإرياني إن مليشيات الحوثي التي تستمر في اختطاف المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بشكل يومي، بسبب آراءهم ومواقفهم وانتماءاتهم السياسية وتنديدهم بجرائم وانتهاكات وفساد الميلشيا.

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتخصيص 2.12 مليار يورو لدعم مستقبل سوريا والدول المجاورة

تعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص 2.12 مليار يورو خلال الفترة من 2024 وحتى 2025 لدعم وتوفير المساعدة للسوريين داخل سوريا وأولئك الموجودين في الدول المجاورة، فضلاً عن دعم الدول المضيفة لهم خاصة في تركيا ولبنان والأردن والعراق.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة لمؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، وذكر البيان أن المؤتمر الوزاري الذي ضم مندوبين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لسوريا والدول الشريكة الأخرى والجهات المانحة والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، أكد أهمية تفعيل عملية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع ضرورة حشد الدعم المالي الحيوي لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للشعب السوري والمجتمعات المضيفة لهم.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي جدد التعهد الذي قطعه في مؤتمر بروكسل السابع لعام 2023 لدعم السكان داخل سوريا، وكذلك اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة الضعيفة في لبنان والأردن والعراق، كما تعهد بتقديم مبلغ إضافي قدره 560 مليون يورو لعام 2025 للدول المذكورة أعلاه .. علاوة على ذلك، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة الضعيفة في تركيا .. وأخيرا، أشار الاتحاد إلى أن التعهدات لعام 2025 تشكل جزءًا من الحزمة المالية الأكبر حتى عام 2027، وذلك تماشيا مع ما خلص إليه المجلس الأوروبي من استنتاجات في 1 فبراير و 18 أبريل 2024.

وأكد الاتحاد الأوروبي - في ختام البيان - عزمه حشد جميع الأدوات المتاحة له لدعم الشعب السوري في التوصل إلى حل سياسي تفاوضي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وتهيئة الظروف لمستقبل أكثر إشراقا لجميع السوريين.

أفغانستان: مصرع وإصابة 40 شخصا بسبب الفيضانات خلال الثلاثة أيام الماضية

أعلنت وزارة الدولة لإدارة الأزمات والكوارث الأفغانية مصرع 21 شخصا وإصابة 19 آخرين خلال الثلاثة أيام الماضية بسبب الفيضانات التي اجتاحت سبعة أقاليم.

وقال المتحدث باسم الوزارة جنان صاعق - فى بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم /الثلاثاء/ "إن الوزارة بالتعاون مع هيئة الاستجابة للكوارث قدمت مواد غذائية وغير غذائية ومساعدات نقدية لأكثر من 50 ألف شخص".

يشار إلى أن أفغانستان تشهد منذ شهر أبريل الماضي فيضانات عارمة جراء الأمطار الموسمية الغزيرة؛ ما أسفر عن مصرع مئات الأشخاص وتدمير آلاف المنازل ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمحاصيل.