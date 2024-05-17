قدمت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة وخبير القانون الدولي، تحية اجلال وتعزيز وتقدير لصمود المرأة الفلسطنية المرأة النازحة ايقونة وأسطورة المقاومة وأم المناضلين من المعاناة وسط حجيم عدوان القصف الإسرائيلي الغاشم والمتواصل علي غزة وحصار مدينة رفح الفلسطينية وما تواجهه من أهوال تفوق طاقة البشر، وماتتعرضه له من تشريد وتعذيب و انتهاكات وتنكيل مستمر و إبادة جماعية ممنهجة من الإحتلال الإسرائيلي الذي سفك دماء و قتل تسعة آلاف امرأة فلسطينية على الأقل منذ 7 أكتوبر.

جاء ذلك أثناء كلمتها الإفتتاحية التي تطرقت فيها إلى معاناة المرأة المهاجرة في سياق الحروب والنزاعات في المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان "المرأة الأفريقية المهاجرة: الدوافع والتحديات والنتائج" الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة ابن زهر الذي عقد يومي 13 و14 مايو 2024 بمدينة أغادير ، وشارك في تنظيمه مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر ، ومركز أفكان للدراسات الافريقية والدبلوماسية الموازية بالمغرب.



وشددت السفيرة في كلمتها علي أهمية مراعاة حقوق المرأة المهاجرة في الظروف الهشة، و تناول ظاهرة هجرة المرأة الأفريقية في سياق الخصوصية الأفريقية ولاسيما فيما يتعلق بالتنمية، ولاسيما وجود عدد كبير من دول أفريقية مصنفة من الدول الأقل نموا في العالم، ومع اتساع نطاق النزاعات داخل أفريقيا والأوبئة، والتفرقة القائمة بين الرجال والنساء داخل المجتمعات والدول الأفريقية والحاجة لتمكين المرأة الأفريقية التي لا زالت بعيدة المنال.



وأشارت نجم إلى ان الهجرة المتزايدة من النساء والأطفال وموضوعات تأنيث الهجرة وأن 80 ٪؜ من الهجرة تقع داخل أفريقيا على عكس السرديات السائدة في وسائل الاعلام الغربية التي تهدف إلى خدمة أهداف محددة ومن ثم أهمية التأثير في الخطاب الإعلامي الذي يتناول الهجرة.

نميرة نجم: تحية لصمود المرأة الفلسطينية في مواجهة حرب الابادة الجماعية بغزة

نميرة نجم: تحية لصمود المرأة الفلسطينية في مواجهة حرب الابادة الجماعية بغزة

نميرة نجم: تحية لصمود المرأة الفلسطينية في مواجهة حرب الابادة الجماعية بغزة

نميرة نجم: تحية لصمود المرأة الفلسطينية في مواجهة حرب الابادة الجماعية بغزة

نميرة نجم: تحية لصمود المرأة الفلسطينية في مواجهة حرب الابادة الجماعية بغزة



و شملت كلمة السفيرة تعريف بالمرصد مديرة الأفريقي للهجرة ومهامه كأحد الأفرع المستحدثة في الإتحاد التي تهدف إلى تحسين النظام العام لإدارة الهجرة في أفريقيا والعمل على معالجة أوجه القصور في بيانات الهجرة ودعم القاعدة المعرفية بشأن الهجرة في أفريقيا والمساهمة في السياسات والتدخلات القائمة على الأدلة بشأن الهجرة في الاتحاد الأفريقي ودعم دور الهجرة في التنمية.



وقد أكدت مديرة المرصد علي أهمية التصدي للتحدي القائم في أن معظم البيانات الخاص بالهجرة تأتي من خارج الاتحاد الأفريقي ، و إلى تناول الاتحاد الأفريقي لظاهرة الهجرة بشكل شامل قائم على تنقل الأفراد بما يشمل المهاجرين واللاجئين والنزوح والهجرة غير النظامية ، وتطرقت إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي الأخرى المعنية بالهجرة والدور التكاملي للمرصد مع مركز دراسات الهجرة وأبحاث الهجرة في باماكو بمالي والمركز العملياتي في الخرطوم بالسودان.



وطرحت نجم بعض قضايا المرأة الأفريقية المهاجرة التي تم تناولها في سياق اطار مراجعة سياسة الهجرة الأفريقية للاتحاد الأفريقي وركائزها الثمانية وخطة العمل 2018- 2030 القائمة على أولويات الاتحاد الأفريقي وسياساته وأجندة 2063 ، وتطرقت إلى الموضوعات ذات الصلة بحماية المرأة الأفريقية المهاجرة ولا سيما في الظروف الهشة ، ومنها أهمية التشاور مع منظمات حقوق المرأة فيما يتعلق بسياسات الهجرة، وأهمية إدماج المهاجرين والمهاجرات في سوق العمل والتعليم، ومراعاة أثر السياسات والاستراتيجيات على التحويلات المالية للمرأة المهاجرة،و الوصول المتساوي والمستقل للمرأة إلى وثائق السفر، وتمكين المرأة ودور التعليم، و استراتيجيات التصدي للاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، ومواجهة العنف القائم على النوع والاستغلال الجنسي، و توفير الخدمات الشاملة للمهاجرات العائدات بهدف تيسير إعادة ادماجهن، والأهمية القصوى لتوفير الرعاية الصحية للمرأة المهاجرة ، وفهم التحديات التي تواجها المرأة الأفريقية المهاجرة وبحث سبل مواجهة هذه التحديات.



وقد تناول المؤتمر عدة محاور شملت الرؤى المتقاطعة لظاهرة الهجرة، والتنظيمات الاجتماعية والسياسية للمهاجرات الأفريقيات، والقانون والهجرة بما في ذلك الهجرة القسرية المؤنثة والعنف العابر للحدود ومظاهر ونتائج الهجرة ، ومسارات الهجرة ، وقضايا الاندماج ، ومعاناة ودور المرأة الأفريقية المهاجرة وحماية حقوق المهاجرات الأفريقيات ، وهدف المؤتمر إلى تقديم التوصيات للاسترشاد بها من قبل السياسات الوطنية والدولية المعنية بهجرة النساء الأفريقيات.



وقد شارك في إفتتاح المؤتمر السفيرة جمانة سليمان على غنيمات سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية بالرباط ، والتي عرضت للتجربة الأردنية في التعامل مع اللجوء والهجرات، ود. نزهة بوشارب وزيرة المغرب السابقة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئيسة شبكة التواصل الدولية Connect Group ، و زهرة العطواني رئيسة مؤسسة تاوريرت بهولندا .

وقد قدمت جامعة ابن زهر شهادة شكر وتقدير باسم عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومركز أفكان للدراسات الأفريقية تقديرا لمشاركة السفيرة د.نميرة نجم المتميزة في مؤتمر المرأة الأفريقية